Christian Horner: Plus de 600 personnes ont postulé pour Red Bull Powertrains

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il avait été impressionné par la nomination à des postes au sein de la nouvelle division Red Bull Powertrains.

Les nouvelles positions sont apparues à la suite du départ imminent du fournisseur de groupes motopropulseurs Honda actuel de Red Bull de la Formule 1, avec des nominations de haut niveau déjà en cours pour le nouveau fabricant de moteurs.

Les travaux de construction doivent commencer au siège de Red Bull à Milton Keynes sur la nouvelle usine de Red Bull Powertrains pour être mis en service, et Horner est très heureux de la quantité de talents exprimant leur intérêt à travailler pour l’équipe.

“Nous avons publié une publicité de base il y a environ un mois, juste pour jeter le filet et voir qui est là-bas”, a déclaré Horner à The Race. «Il a eu à ce jour plus de 600 réponses, et à peu près toutes de personnes de l’industrie.

«Cela a été incroyablement encourageant.»

Red Bull a acheté la propriété intellectuelle de Honda à temps pour quitter le sport, l’équipe utilisant la structure de son moteur jusqu’à sa première unité motrice d’origine, à temps pour la nouvelle réglementation moteur attendue du sport à partir de la saison 2025.

Horner a déclaré que l’équipe avait commencé au sommet avec son processus de recrutement, avec la grande annonce récente que le chef du moteur Mercedes Ben Hodgkinson deviendrait leur premier directeur technique.

«Nous avons commencé avec la structure de gestion qui est en cours avec certaines de ces annonces importantes», a-t-il ajouté.

«D’autres suivront en temps voulu, mais l’équipe et la forme de l’équipe commencent vraiment à prendre forme maintenant.

«J’ai été absolument époustouflé par la reprise que nous avons eue. Nous avons de vrais talents, ces gars ne sont probablement pas des noms familiers pour vous, mais ils sont au sommet de leur forme dans l’industrie.

«Mercedes HPP [High Performance Powertrains] ont fait un travail si solide au cours des 15, 20 dernières années. Ils ont été un endroit évident et une base au Royaume-Uni pour attirer les talents. »

Le patron de l’équipe Red Bull a déclaré que la majorité des candidatures provenaient de membres du personnel travaillant déjà en Formule 1, ce qui, selon lui, sera un facteur clé pour se mettre rapidement au diapason – y compris leurs recrues de Mercedes.

“Notre meilleure chance de frapper le sol en cours d’exécution est de faire venir de vrais talents avec l’expérience existante de la Formule 1”, a ajouté Horner.

«De toute évidence, ils n’apporteront pas la propriété intellectuelle avec eux, mais ils sont tous des employés de longue date chez HPP et ils ont produit le moteur de référence au fil des ans. C’est donc fantastique pour nous.

«Lorsque vous partez de zéro avec une feuille de papier propre, vous voulez attirer le plus de talents possible. Nous examinons un large éventail de disciplines, le plus important pour nous a été de réunir ce niveau supérieur.

«Bien sûr, alors nous développerons de jeunes talents, tout comme nous le faisons du côté du châssis. C’est aussi très excitant de travailler avec des universités et de développer de jeunes talents.

«C’est probablement l’entreprise d’ingénierie la plus excitante en cours de construction au Royaume-Uni pour le moment, alors bien sûr, vous pouvez imaginer que l’intérêt n’a pas manqué.»

