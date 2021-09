Christian Horner : Plus Toto Wolff s’énerve, plus ça devient amusant

Christian Horner dit qu’une grande partie du plaisir de cette passionnante saison de Formule 1 vient de la liquidation de son grand rival Toto Wolff.

Red Bull et Mercedes se livrent une bataille de plus en plus convaincante pour le Championnat du monde, avec seulement deux points séparant Lewis Hamilton et Max Verstappen au classement des pilotes et 15 d’écart chez les constructeurs.

L’équipe Red Bull de Horner est donc de retour pour rattraper son retard dans les deux courses au titre, après avoir conservé l’avantage pendant une grande partie de la campagne qui compte encore sept courses.

Outre les batailles serrées sur la bonne voie, il y a également eu une lutte pour prendre le dessus entre les deux chefs d’équipe avec Horner et Wolff échangeant des barbes toute la saison via des interviews avec les médias.

Parmi les faits saillants, il y a eu le Grand Prix d’Azerbaïdjan, où le chef de Mercedes a décrit son homologue comme “un peu un coupe-vent qui aime être devant la caméra” et que Horner “devrait être un peu plus modeste”.

Maintenant, Horner a déclaré que le duo – qui s’est assis côte à côte lors de plusieurs conférences de presse cette année – a du « respect » l’un pour l’autre mais qu’ils assument leurs rôles de manières très différentes.

Et le Britannique a admis qu’il prenait un certain plaisir à se mettre dans la peau de l’Autrichien, qui a mené Mercedes à sept doublés consécutifs en Championnat du monde.

“Bien sûr, c’est la première fois que Mercedes, et la première fois que Toto se trouve dans une situation où il est mis au défi”, a déclaré Horner à Channel 4.

« Il a été dans une situation où il est entré dans l’équipe, les pilotes étaient déjà signés, le moteur était déjà en place.

« Il a fait un excellent travail pour que cette équipe continue de gagner, mais il n’y a pas eu de vraie compétition, c’est donc la première fois que c’est une vraie bagarre, une vraie compétition.

“Et il y a un respect je pense entre nous deux, mais je pense que nous fonctionnons de manières très différentes.

« Je veux vraiment être en première ligne. Je suis assis sur le mur des stands avec les stratèges et les ingénieurs, Toto sera assis dans le garage à côté du gars de la presse.

« Ce sont donc des fonctions différentes, des rôles différents, des perspectives différentes.

« Mais bien sûr, la compétition est féroce, je pense que c’est l’élément clé de ce championnat. Nous aimons la compétition et plus Toto s’énerve, plus cela devient amusant.

Horner v Wolff : La vraie bataille de 2021