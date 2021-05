Christian Horner pointe du doigt Mercedes dans la rangée d’ailes

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a riposté dans la saga des “ ailes flexibles ” en jetant le doute sur la légalité de l’aile avant de Mercedes.

La tempête se prépare depuis que Lewis Hamilton a commenté l’aileron arrière de la RB16B après les qualifications en Espagne.

«Les Red Bulls sont très rapides dans les lignes droites. Ils ont cette aile courbée à l’arrière de leur voiture qu’ils ont enfilée aujourd’hui et ils ont gagné au moins trois dixièmes de cette aile », a-t-il déclaré sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

Depuis lors, la FIA a annoncé que de nouveaux tests sur les ailes arrière seraient introduits à partir du GP de France, mais cela a suscité des réactions négatives de la part de McLaren et de la rivale au titre de Red Bull, Mercedes.

En particulier, le retard de ces nouveaux tests a agacé le patron de Mercedes, Toto Wolff, qui estime que cela met en doute la validité des résultats du Grand Prix de Monaco. Dans les rues de Monte-Carlo, Wolff s’attend à ce que l’aileron arrière flexible soit très efficace.

Cependant, après les essais de jeudi, Horner a renversé la vapeur sur Mercedes, attirant l’attention sur la flexibilité de l’aileron avant de la Mercedes W12.

«Je pense que si la caméra faisait face à l’autre côté de la voiture de notre rivale, nous aurions la même discussion. [about legality]», A déclaré Horner à Sky F1.

Horner a ensuite été montré à bord des images de l’aileron avant de Mercedes d’Imola, qui montraient clairement beaucoup de mouvement.

«Regardez la plaque d’extrémité / volet de l’aile avant, comme vous pouvez le voir, il commence à disparaître hors du plan, puis il réapparaît», a commenté Horner.

«Alors, quelle est la différence entre ça et l’arrière?»

Les directives techniques de mi-saison sont loin d’être un phénomène nouveau en Formule 1, et Horner ne s’attend pas à ce que cette dernière ait de grandes implications pour Red Bull.

“Ecoutez, nous allons devoir apporter des modifications pour le prochain test qui a été introduit. Cela coûte du temps, de l’argent et des ressources, mais nous ne sommes pas la seule équipe à devoir le faire”, a-t-il déclaré.

«Cela va probablement être un plus gros fardeau pour les goûts d’Alfa Romeo et d’autres équipes qui sont à la limite avec elle.

«Mais ce n’est qu’un aspect de la voiture. Nous avons vu ces tests changer de nombreuses fois et il y a beaucoup de bruit à ce sujet, cela a été alimenté pour des raisons évidentes et bien sûr, vous les gars [the media] craquez pour le crochet, la ligne et le plomb. »

