Christian Horner prévient la FIA qu’ils risquent de devenir “malhonnêtes”

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que la FIA risquait de devenir “malhonnête” si elle n’était pas cohérente dans sa surveillance du paddock.

La FIA, sous la pression de l’équipe Mercedes, a introduit ces dernières semaines deux directives techniques majeures qui ont eu un impact sur les leaders du championnat du monde Red Bull.

Tout d’abord, de nouveaux tests rigoureux ont été introduits à partir du Grand Prix de France pour empêcher les ailes arrière de fléchir autant lors des transitions dans et hors des virages, comme on le voit sur la RB16B de Red Bull.

Et, avant le Grand Prix de Styrie, la confirmation est venue d’une autre nouvelle procédure qui est sur le point de rendre les arrêts aux stands plus lents et plus sûrs, en détournant l’attention de l’aspect automatisé des arrêts aux stands et plus dans les mains des membres de l’équipe.

Red Bull est bien sûr réputé pour ses arrêts aux stands et cette nouvelle directive technique a naturellement mis l’équipe en colère, le conseiller en sport automobile Dr Helmut Marko accusant Mercedes d’avoir “volé” l’avantage de Red Bull dans ce domaine particulier.

Mais maintenant, Horner et Red Bull veulent de la cohérence de la part de la FIA, en particulier en ce qui concerne les ailes qui équipent les voitures de Formule 1.

L’argument de Horner est que si de nouveaux tests sont maintenant en place pour les ailes arrière, alors ils doivent maintenant être mis en œuvre pour les ailes avant également. Les ailes avant étant une zone où Red Bull ressent trop de flexion sur la Mercedes W12.

“Je pense qu’évidemment, beaucoup de bruit a été fait à propos de l’aileron arrière”, a déclaré Horner lors d’une conférence de presse FIA ​​aux côtés du patron rival Toto Wolff.

« De nouveaux tests ont été introduits et la voiture a évidemment pleinement respecté ces règles à tout moment, mais il serait fallacieux de la part de la FIA de ne pas regarder l’aileron avant de la même manière.

«Et bien sûr, nous avons vu des images de courses récentes et, évidemment, nous recherchons simplement la cohérence.

« Cohérence de l’application de la réglementation qui traite de l’aileron arrière, et évidemment l’aileron avant entre dans cette même catégorie.

“Et donc la principale chose que nous recherchons à travers tout cela est une application cohérente.”

Wolff a été invité à donner son avis sur la question et a souligné l’importance de la cohérence dans le livre des règles, et a déclaré qu’ils étaient prêts à ce que les ailes avant fassent l’objet d’un examen plus approfondi dans les semaines à venir.

« La cohérence est importante et, comme le dit Christian, c’est un domaine de compétition, un sport de compétition où il s’agit d’exploiter et où Red Bull est aujourd’hui, c’est là où nous sommes depuis de nombreuses années.

« Je me souviens de DAS l’année dernière, et vous essayez d’acquérir un avantage concurrentiel et c’est assez juste maintenant sur les ailes avant. Même chose.

“S’il y a quelque chose à regarder, alors la FIA l’examinera et quelle que soit la décision, nous suivrons cela.”



