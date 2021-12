Christian Horner promet à Nicholas Latifi « l’approvisionnement à vie de Red Bull » après le crash

Nicholas Latifi s’est vu promettre un « approvisionnement à vie de Red Bull » pour le rôle involontaire qu’il a joué dans le décideur du titre du Championnat du monde 2021.

Christian Horner a plaisanté en disant que le pilote canadien n’aurait jamais soif après avoir écrasé sa Williams à huit tours de la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi.

L’incident a fait sortir la voiture de sécurité tandis que l’épave de la FW43B a été évacuée du circuit de Yas Marina, donnant à Max Verstappen la chance de s’arrêter pour un nouveau train de pneus tendres dans l’espoir de défier le leader de la course Lewis Hamilton.

Verstappen a ensuite eu cette opportunité lorsque les feux sont passés au vert pour un dernier tour de course, et toutes les voitures doublées entre lui et Hamilton ont reçu l’ordre de Race Control de se défaire – mettant en place une confrontation directe pour la victoire et le titre de championnat.

Alors que Hamilton ne s’arrêtait pas pour changer ses vieux pneus durs car il aurait perdu sa position sur la piste, Verstappen a bondi pour arracher la couronne des mains du Britannique.

Nicholas Latifi en route pour Silverstone la saison prochaine… #F1 pic.twitter.com/jlF24j8YU5 – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 décembre 2021

Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré à Channel 4: « Merci Nicholas Latifi pour cette voiture de sécurité. Il s’approvisionnera en Red Bull toute sa vie, c’est certain.

Dans ses propres entrevues avec les médias après la course, le Montréalais de 26 ans a naturellement déclaré qu’il n’avait pas du tout souhaité jouer un rôle aussi influent dans le résultat.

« Cela a évidemment créé une opportunité à la fin, mais ce n’était évidemment pas mon intention », a déclaré Latifi à propos de sa chute.

Expliquant comment l’accident s’était produit à la suite d’un duel avec Haas de Mick Schumacher, il a ajouté :

« Quand je suis parti, les pneus étaient vraiment sales et c’était une zone très difficile à suivre. Ce n’était absolument pas comme ça que j’avais l’intention de terminer la saison, alors je m’excuse auprès de l’équipe pour cela.

L’avantage pour Williams était qu’à partir d’un certain point cette saison, ils avaient toujours semblé sûrs de terminer huitième du championnat des constructeurs – en bas du classement pour la première fois depuis 2017.

« Beaucoup de points positifs, mais cela laisse définitivement un goût aigre dans la bouche », a ajouté Latifi. « Ce n’est pas du tout ce que j’espérais, donc je suis juste très déçu. »

Latifi restera pour une troisième saison chez Williams en 2022 avec Alex Albon comme nouveau coéquipier, succédant à George Russell qui passe chez Mercedes.

