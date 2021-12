Christian Horner promet en plaisantant au pilote de Williams Nicholas Latifi un approvisionnement à vie de Red Bull après l’accident qui a conduit au triomphe de Max Verstappen sur Lewis Hamilton

Le pilote Williams Nicholas Latifi s’est vu promettre un approvisionnement à vie de Red Bull par Christian Horner après que son accident ait finalement conduit Max Verstappen à remporter le championnat du monde de Formule 1 avec une victoire à Abu Dhabi.

Le pilote Red Bull a pris d’assaut son rival pour le titre Lewis Hamilton dans les dernières étapes de la course de fin de saison sur le circuit de Yas Marina après avoir bénéficié d’une voiture de sécurité tardive qui a rassemblé le peloton.

L’accident de Latifi incroyablement défini qui a remporté le championnat du monde de F1

Horner et Verstappen célébreront tard dans la nuit

Horner a révélé qu’il avait « crié » au directeur de course Michael Masi pour permettre à Verstappen de dépasser son rival pour le titre alors que la course à Yas Marina menaçait de se terminer derrière une voiture de sécurité.

Avec Hamilton arrêtant une charge tardive de Verstappen en réalisant des temps au tour impressionnants sur du caoutchouc usé, le peloton serait tronqué alors que l’accident de Latifi à cinq tours du drapeau a fait sortir une voiture de sécurité.

Verstappen a plongé dans les stands pour un ensemble de pneus souples plus rapides, émergeant avec cinq voitures doublées entre lui et Hamilton.

Masi a initialement décidé de ne pas envoyer les voitures doublées avant de changer d’avis avant le redémarrage, laissant Hamilton comme un canard assis pour le Néerlandais volant.

Hamilton a été extrêmement aimable en réponse aux événements

« Il obtiendra certainement un approvisionnement à vie de Red Bull », a déclaré Horner à Channel 4 lorsqu’on lui a posé des questions sur Latifi.

« Nous avions besoin de quelque chose des dieux de la course au cours des 10 derniers tours », a-t-il ajouté sur Sky Sports.

« Merci Nicholas Latifi pour cette voiture de sécurité. Je dois dire qu’avec les commissaires sportifs… ils ont bien fait de relancer la course.

C’est un jour historique pour le Néerlandais – mais ce n’est pas sans controverse

«Nous lui criions (Masi) ‘laissez-les courir’. Cela a été une compétition insensée et pour Max de remporter le championnat du monde – ce n’est pas seulement ici.

« Je dois dire tout le mérite à Lewis, il a été un adversaire phénoménal toute l’année, c’est un grand champion et c’est ce qui rend encore plus valable de gagner cela. »

Mercedes a lancé deux recours après la course, l’un contre Verstappen pour avoir prétendument dépassé sous une voiture de sécurité et un second pour violation des règles concernant les redémarrages de la course après une période de voiture de sécurité.

Tous deux ont été licenciés après que les deux équipes aient passé des heures dans le bureau des commissaires sportifs, Verstappen pouvant trinquer à son titre plus de quatre heures après avoir franchi la ligne d’arrivée.