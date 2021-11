Christian Horner propose son bilan du choc du virage 4 au Grand Prix de Sao Paulo

Christian Horner dit qu’il aurait été « injuste » de pénaliser Max Verstappen pour son moment au virage 4 avec Lewis Hamilton.

Après tout, dit-il, il n’y a eu aucun contact.

Hamilton était dans une ligue à part lors du Grand Prix de Sao Paulo dimanche, le pilote Mercedes faisant preuve d’un rythme incroyable. Un rythme qui signifiait que, malgré le départ P10 sur la grille, il était juste derrière Verstappen après le deuxième tour avec un écart réduit à deux secondes.

Deux sont devenus un et Hamilton a tenté de dépasser la Red Bull au virage 4 uniquement pour que Verstappen le pousse au large, les deux pilotes sortant de la piste.

Mercedes a été contrariée par la décision des stewards de ne pas enquêter sur Verstappen, Hamilton affirmant qu’il « savait simplement » que le Néerlandais s’échapperait sans punition.

Horner dit que c’est parce qu’il aurait été « vraiment injuste » de pénaliser son pilote.

« Ce sont deux gars qui courent fort », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Lewis a une course à l’extérieur, Max est entré en profondeur, ils sont tous les deux allés larges – il aurait été vraiment injuste de pénaliser cela.

« Si c’était l’inverse, j’aurais dit à mon directeur sportif de s’en plaindre, mais je n’en aurais pas vraiment attendu quoi que ce soit.

Ce moment où nous avons tous retenu notre souffle dimanche Pas de quartier donné ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Cependant, des images des angles de braquage de Verstappen ont montré qu’il n’aurait jamais pris le virage, l’implication étant que c’était son intention de courir lui-même et, plus important encore, Hamilton large.

Averti que les experts estimaient qu’une pénalité était méritée, Horner a répondu : « Une pénalité pour quoi ?

« Je veux dire qu’il n’y a aucun avantage gagné, aucun contact n’a été établi, donc je pense que c’est juste une course difficile entre les deux.

« Je pense que les commissaires sportifs ont pris la bonne décision à ce sujet. Nous en avons parlé à maintes reprises à propos de la mentalité « laissez-les courir », et je pense qu’ils ont pris la bonne décision aujourd’hui. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était « l’esprit » de ce que voulaient les pilotes, le patron de l’équipe Red Bull a répondu : « Vous voulez voir les gars y aller fort.

« Vous savez qu’avec Max, il va courir dur, Lewis est exactement le même, et ce sont deux gars qui se battent pour un championnat du monde.

« Ce sera une course difficile, mais je pense que c’était juste et qu’il n’y a eu aucun contact, ils ont rejoint et recommencé quelques tours plus tard. »

La défense de Verstappen n’a pas duré longtemps, Hamilton s’étant déplacé au 59e tour, dépassant le pilote Red Bull dans la descente vers le virage 4. Cette fois, il est resté, le pilote Mercedes remportant la victoire avec 10 secondes d’avance sur son rival pour le titre.

« C’est toujours difficile d’encaisser une défaite quand on a mené autant de tours, mais c’était contre toute attente », a déclaré Horner.

«Je pense que Max a fait un sacré boulot pour garder Lewis derrière aussi longtemps qu’il a réussi.

« Je pense que nous avons vu hier que le rythme de cette voiture était tout simplement imparable aujourd’hui. Pour nous, [it was] limitation des dommages.

« Félicitations à Lewis et Mercedes, ils ont été très, très rapides ici.

« Mais des points importants pour nous, Checo obtenant le tour le plus rapide à la fin, il y avait une limitation des dégâts, je dirais. »

Verstappen se dirige vers la prochaine course, le Qatar, avec une avance de 14 points au championnat des pilotes. Red Bull traîne Mercedes par 11 au classement des constructeurs.