Christian Horner qualifie Toto Wolff de « maniaque du contrôle » dans le dernier drame

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le directeur de Mercedes, Toto Wolff, était un “maniaque du contrôle”, mais que Red Bull ne pouvait pas être contrôlé.

Alors que Mercedes et Red Bull se sont battus sur la piste, ce dernier détenant un avantage dans les championnats des pilotes et des constructeurs, la rivalité s’est poursuivie à travers une guerre des mots entre Horner et Wolff.

Le dernier épisode de ce drame en cours est survenu au Grand Prix de Grande-Bretagne, où Horner a décrit son ennemi comme un « maniaque du contrôle ».

Mais Red Bull n’est pas une entité que Wolff peut contrôler, a assuré Horner, alors qu’il estime également que Wolff n’aime pas le fait que Horner n’ait pas de “conflits d’intérêts” avec lui et puisse donc dire ce qu’il veut.

“C’est une entreprise compétitive, et Toto est un peu un maniaque du contrôle, comme nous pouvons le voir”, a déclaré Horner aux journalistes à Silverstone.

« Et la seule chose qu’il ne peut pas contrôler, c’est Red Bull. Je suis probablement le seul à n’avoir aucun conflit d’intérêts avec Toto. Je peux dire ce que je pense et lui dire ce que je pense. Il trouve peut-être cela un peu inconfortable.

Rappelé plus tôt dans la saison lorsque Wolff a qualifié Horner de “sac à vent”, Horner a répondu: “Venant du type qui est devant la caméra plus que quiconque, j’ai pensé que c’était assez amusant.

« Je suis sûr que Toto essaiera de faire de l’ombre partout où il le pourra. Mais parfois, lorsque vous pointez du doigt, il y en a trois qui vous pointent du doigt.

« C’est une dynamique que Toto n’a probablement jamais connue auparavant, car lorsqu’il a rejoint l’équipe, elle était déjà établie. il avait signé [Lewis] Hamilton. En 2014, le moteur était en place. Les fondations étaient toutes là. C’est la première fois pour beaucoup de membres de cette équipe qu’ils occupent ce poste. »

Max Verstappen de Red Bull prend une avance de 32 points sur Hamilton dans le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, tandis que l’équipe autrichienne est en tête du classement des constructeurs avec un tampon de 44 points sur Mercedes.

