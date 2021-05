Christian Horner: Red Bull n’était pas prêt pour l’arrêt de Max Verstappen

Christian Horner a fait l’éloge de l’équipage au stand de Red Bull après le Grand Prix d’Espagne, même si un arrêt de quatre secondes pour Max Verstappen n’a pas répondu à leurs standards élevés habituels.

Plutôt que d’être ennuyé par un changement de pneu vital qui a pris deux fois le temps normal, Horner a déclaré que les mécaniciens avaient réagi «incroyablement bien» parce qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la voiture arrive quand elle l’a fait.

Au 24e tour, avec Verstappen en tête de la course mais sous la pression de Sir Lewis Hamilton, le Néerlandais a plongé dans les stands pour ce qui était alors prévu pour être sa seule étape.

À 4,2 secondes, c’est plus du double des arrêts de deux secondes que Red Bull a fait sa marque de fabrique – mais selon le directeur de l’équipe, cela aurait pu être bien pire.

“Malheureusement, nous nous préparions pour l’arrêt, puis Max vient d’arriver dans la voie des stands et nous ne l’avions pas vraiment appelé à ce moment-là”, a déclaré Horner à Sky F1 après une course au cours de laquelle Verstappen a terminé deuxième derrière Hamilton pour la troisième. fois dans quatre grands prix cette année.

«Des réactions si rapides du mur des stands, du GP [Gianpiero Lambiase] son ingénieur de course, de l’équipe des stands pour faire demi-tour sans perdre plus de temps – je pense que c’était un arrêt de quatre secondes. Ils se sont incroyablement bien rétablis pour remédier à la situation à ce court préavis. »

Même si Verstappen, qui a commencé deuxième sur la grille et a dépassé le poleman Hamilton dans le virage 1, avait mené pendant la grande majorité de la course, Horner a néanmoins admis que Mercedes avait la voiture la plus rapide.

Un deuxième arrêt au stand pour Hamilton, que Red Bull n’a pas couvert, a fait la différence à la fin puisque le septuple champion du monde a rattrapé un déficit de plus de 20 secondes sur des pneus beaucoup plus frais et a traqué Verstappen pour remporter sa 98e F1. victoire de course.

«Parce que nous avions eu cet arrêt lent, nous pensions qu’ils [Mercedes] prendrait immédiatement ce prochain tour », a ajouté Horner.

«De toute évidence, ils ne l’ont pas fait et nous avons retrouvé la position de piste, mais ils avaient juste l’air d’avoir la voiture la plus rapide aujourd’hui.

«Ils n’avaient pas l’usure des pneus, ils ont pu suivre de si près et cela leur a donné toutes les options.

«Ils n’avaient pas l’air de dépasser Max sur la bonne voie avec la même stratégie, alors ils n’avaient rien à perdre en faisant un arrêt au stand dans l’air pur et cela a fonctionné pour eux aujourd’hui.

