Christian Horner refuse d’exclure le retour de Pierre Gasly Red Bull

Christian Horner a refusé d’exclure le retour de Pierre Gasly chez Red Bull en 2023, affirmant que l’équipe est dans la situation idéale.

Depuis qu’il a été abandonné et renvoyé à AlphaTauri en 2019, le Français a été l’un des pilotes les plus impressionnants de la grille.

Ses bonnes performances ont fait croire à beaucoup qu’il méritait une autre chance de s’associer à Max Verstappen, et lui-même n’a pas pu cacher sa frustration lorsque l’équipe a décidé de garder Sergio Perez à la place.

“J’ai connu la meilleure saison depuis que Toro Rosso et AlphaTauri ont commencé en Formule 1 il y a 15 ans”, a-t-il déclaré à Canal Plus. « Je ne suis pas récompensé pour ça.

« D’un côté c’est triste et un peu frustrant, mais de l’autre c’est comme ça. Il y a des choses qui échappent à mon contrôle.

« Apparemment, ils préfèrent continuer avec Pérez. Quand je vois sa performance, en particulier à Zandvoort, où il a été éliminé en Q1 puis a terminé huitième, un tour derrière son coéquipier et est quand même devenu Pilote du jour… Je ne comprends pas ça.

Beaucoup s’attendent à ce qu’il quitte complètement le parapluie Red Bull le plus tôt possible dans le but de trouver un siège dans une équipe de haut niveau avec Horner et co apparemment réticents à lui en donner un.

Cependant, le directeur de l’équipe leur a laissé la porte ouverte et estime qu’ils sont dans la position idéale.

“Je n’exclurais jamais rien”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

« Il conduit à un très bon niveau. Il est encore très jeune, il fait un excellent travail. Pour 2023, nous avons plusieurs options qui s’offrent à nous, donc quand vous êtes dans la situation que nous sommes, c’est exactement ce que nous voulons.

« Pierre Gasly a fait un travail phénoménal avec AlphaTauri au cours des deux dernières saisons, et leurs aspirations continuent de grandir, donc pour lui, conserver le leadership là-bas est une bonne chose.

« Il reste un pilote Red Bull Racing prêté à AlphaTauri. »

Je ne peux pas vous dire à quel point ça fait du bien de le dire.. Je rejoins @WilliamsRacing pour 2022 !! Les plus sincères remerciements à Jost et à tout le monde chez Williams pour m’avoir confié cette opportunité et bien sûr @redbullracing, en particulier Christian et le Dr Marko pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/c0NhSQLd0L – Alex Albon (@alex_albon) 8 septembre 2021

Horner a également déclaré que Red Bull a la possibilité de ramener Alex Albon de Williams s’il le souhaite, tandis que l’équipe compte également un certain nombre de pilotes juniors.

Dans l’ensemble, il est très satisfait de la forme de leur programme de jeunes pilotes en ce moment.

« Nous avons ce groupe de jeunes talents qui arrive », a-t-il ajouté.

« Nous avons Liam Lawson et Juri Vips en F2, nous avons Dennis Hauger en tête en F3 et un jeune Américain passionnant, Jak Crawford.

« Il y a donc de la force et de la profondeur dans le programme junior. »