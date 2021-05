Christian Horner : Renault n’était en F1 que pour le marketing

Christian Horner dit que, sous leur ancienne direction, Renault n’était en Formule 1 qu’à des fins de marketing.

Avant l’ère hybride, le partenariat entre les deux a produit un énorme succès, avec Red Bull – Renault remportant quatre doubles titres consécutifs de 2010 à 2013.

Cependant, une fois la réglementation modifiée, Renault n’a pas pu construire un moteur aussi puissant que Mercedes, et l’équipe de Horner n’a donc pas pu défier l’équipe allemande.

Avec le recul, il dit qu’il s’est rendu en France pour essayer de convaincre le PDG et président de l’époque d’investir davantage, mais ne pense pas que la performance sportive était une priorité pour lui, contrairement à l’actuel PDG Luca de Meo.

«C’était très difficile parce que nous étions un client», a-t-il déclaré sur le Podcast haute performance.

« J’ai dû aller à Paris trois ou quatre fois pour m’asseoir avec Carlos Ghosn, le président de l’époque, pour lui dire ‘écoutez, si vous êtes dans ce métier, vous dépensez beaucoup d’argent, mais vous pourriez avoir besoin de dépenser un peu plus, un peu plus judicieusement, sinon vous gaspillez ce que vous dépensez actuellement, vous n’en obtenez pas de retour.

“Mais son cœur n’a jamais été en Formule 1, c’était juste un truc de marketing qui a fait passer la boîte. Cette passion et ce dynamisme – s’il ne l’avait pas, comment pourriez-vous vous attendre à ce que cela se répercute dans son organisation?

« Leur PDG actuel est plein de passion et cela stimulera la performance et les résultats car cela émane du sommet. »

Parfois, il faut juste le serrer dans ses bras 🏆👐 #ChargeOn #PoweredByHonda pic.twitter.com/5wxB0XNXdP – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 27 mai 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

Finalement, Red Bull a décidé de se séparer de Renault et de travailler avec Honda à la place.

Le constructeur japonais venait de vivre une période désastreuse pour l’approvisionnement de McLaren, mais Horner dit que lui et son équipe ont estimé qu’ils devaient essayer quelque chose de différent et ont été vendus par la mentalité de Honda.

« Il y a toujours un chemin pour revenir [to the top] et vous n’avez qu’à regarder ce chemin et dire « d’accord, que devons-nous accomplir tout au long de ce voyage ? » », a-t-il déclaré.

“Nous avions une zone très claire qui était notre talon d’Achille qui était notre moteur n’était pas aussi puissant que nos concurrents, donc c’est [a question of] « D’accord, comment pouvons-nous pousser notre fournisseur de moteurs ? »

«Nous avons donc essayé toutes les tactiques possibles pour les pousser, les motiver vers une position plus compétitive, et nous avons pu gagner des courses, nous pouvions saisir des opportunités, mais nous ne pouvions pas mettre en place une campagne soutenue.

«Alors, c’est devenu à peu près ‘d’accord, nous devons prendre un risque, nous devons sortir de cette ornière, nous devons faire quelque chose. Nous ne faisons que répéter la même erreur, alors faisons quelque chose de différent. Allons avec Honda.

“Honda avait été un désastre avec McLaren, McLaren avait abandonné Honda, ils se sont éloignés d’eux, Honda était sur le point de quitter le sport, mais nous avons vu en eux la même passion et le même désir, et en plus de cela, la ressource.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !