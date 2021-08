Christian Horner renouvelle son appel à l’action de la FIA contre Mercedes

Christian Horner a lancé un nouvel appel à l’action de la FIA contre Mercedes après un Grand Prix de Hongrie « brutal » pour son équipe Red Bull.

Après un dimanche désastreux à Silverstone quinze jours plus tôt, faute de marquer un point, Red Bull n’en a ajouté qu’un à son palmarès au Hungaroring en perdant la tête des Championnats du monde des pilotes et des constructeurs.

Cela s’est produit via la 10e place de Max Verstappen après que le Néerlandais et son coéquipier, Sergio Perez, aient été d’innocentes victimes d’une mêlée au virage 1 causée par le rival de Mercedes Valtteri Bottas sur une piste grasse amortie par une averse.

Perez a rejoint Bottas pour quitter la course, tandis que Verstappen a pu continuer après l’arrêt du drapeau rouge, mais était loin d’être en pleine compétitivité en raison des dommages subis par sa RB16B.

Lewis Hamilton a terminé troisième derrière le vainqueur du choc Esteban Ocon pour prendre six points d’avance au classement des pilotes.

Après que Verstappen soit entré en collision avec Hamilton à Silverstone, encourant ce qui était finalement une pénalité académique de 10 secondes, Red Bull a essayé et n’a pas réussi à convaincre la FIA d’imposer une sanction plus lourde qui aurait des conséquences.

Maintenant que le moteur de Verstappen a dû être remplacé pour la course de Budapest car il a été endommagé et que Perez semble également irréparable après l’incident avec Bottas, Horner a de nouveau exhorté l’instance dirigeante du sport automobile à envisager des sanctions contre Mercedes.

“Le coût des dégâts, cela ressemble à un moteur sur la voiture de Sergio, et pour Max… les mécaniciens ont fait des merveilles pour que cette voiture fonctionne même”, a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull à Sky F1.

« Max a roulé avec une demi-voiture – il manquait tout le côté droit de la barge. C’est brutal pour nous, mais je pense que l’équipe a bien fait de récupérer la voiture. Max s’est battu pour ce point et cela pourrait s’avérer vital à la fin de l’année.

Juste avant son entretien, il y a eu un bref échange entre Horner et son adversaire Mercedes Toto Wolff.

Nico Rosberg vient de dire sur Sky F1 Germany que Toto Wolff est allé voir Christian Horner pour s’excuser, mais Horner n’a pas accepté les excuses. #F1 #GP de Hongrie – Tobi Grüner (@tgruener) 1er août 2021

Lorsqu’on lui a demandé si Wolff s’était excusé, Horner a répondu : « Va-t-il payer la facture ? C’est la course.

« Toto ne conduisait pas la voiture, son chauffeur conduisait la voiture. Je suis sûr qu’il ne leur a pas dit « s’écraser sur Red Bull ». Je suis sûr qu’il n’était pas désolé de voir le résultat, mais je suis sûr qu’il n’a pas dit à Valtteri de le faire.

“Mais la conséquence pour nous est brutale et dans un environnement de plafonnement des coûts qui doit être examiné par la FIA.”

Horner a reconnu qu’en position de force avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, la fortune de Red Bull s’est complètement inversée – mais espère qu’il y aura une autre transformation après la pause estivale.

«Regardez le premier semestre de cette année. Nous avons eu six victoires en Grand Prix, les courses que nous avons perdues étaient avec une explosion de pneus, nous avons été éliminés à Silverstone et cette course ce week-end », a déclaré Horner, omettant toute référence aux victoires de Hamilton à Bahreïn, au Portugal et en Espagne.

« Je pense que nous avons beaucoup de raisons d’être positifs et toute l’équipe est pleinement motivée. Nous allons prendre quelques semaines, nous ressourcer et nous battre pour la seconde moitié de ce championnat. C’est tout pour jouer.

« Il n’y a qu’une différence entre un premier et un deuxième [place] entre les deux gars. Je pense que ce sera épique, la seconde moitié de cette année, et nous n’abandonnons rien.