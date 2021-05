Christian Horner répond à l’empannage du “ numéro de loterie ” de Toto Wolff

Christian Horner insiste sur le fait que le personnel de Mercedes est plus tenté de rejoindre Red Bull Powertrains que l’offre d’un gros chèque de paie.

Toto Wolff a récemment affirmé que Red Bull avait jeté autour des salaires «numéro de loterie» pour réussir à attirer 15 employés Mercedes de leur siège de Brixworth sur environ 100 qu’ils avaient approchés pour leur nouveau projet de groupes motopropulseurs.

Mais le directeur de l’équipe Red Bull F1 pense que d’autres facteurs sont en jeu pour ceux qui ont décidé de changer d’emploi à Milton Keynes, qui se trouve à seulement 30 miles au sud de Brixworth.

«Il ne s’agit pas de faire des chèques devant eux, mais de l’intégration, de l’opportunité de faire partie d’une seule équipe plutôt que d’un simple fournisseur de moteurs», a déclaré Horner à The Race.

«Cela a vraiment touché une corde sensible et a été l’une des raisons fondamentales pour lesquelles nous avons réussi à attirer ce talent.

«La Formule 1 est un sport populaire, et en fin de compte, vous êtes aussi bon que votre peuple. Nous aurons une excellente installation, mais nous aurons encore plus de gens, dans le cadre de ce projet, et c’est ce qui est extrêmement excitant et je pense que c’est ce qui attire les talents.

Wolff, copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1, a minimisé la perte de personnel au profit de Red Bull en affirmant que ceux qui faisaient le changement étaient plus impliqués dans la production du moteur que dans ses performances.

Horner a admis qu’ils n’apporteraient pas les secrets les plus précieux avec eux à une opération qu’il a décrite comme «probablement l’entreprise d’ingénierie la plus excitante en cours de construction au Royaume-Uni pour le moment» suite à la décision de Honda de se retirer de la Formule 1 à la fin de cette année.

«Ils n’apporteront pas IP avec eux, mais ils sont tous des employés de longue date chez HPP et ils ont produit le moteur de référence au fil des ans», a déclaré Horner à propos des nouvelles recrues.

«C’est fantastique pour nous. Lorsque vous partez de zéro avec une feuille de papier propre, vous voulez attirer autant de talents que possible.

«C’est un défi différent de mon arrivée côté châssis car il y avait la base de ce qui était évidemment Jaguar et il s’agissait alors d’identifier les faiblesses et de les corriger, alors que c’est une feuille de papier totalement vierge.

«Cela, à bien des égards, est plus facile car vous pouvez créer la structure que vous souhaitez et l’intégrer pleinement.

«Le but de tout cela est de l’associer au côté du châssis et d’avoir les synergies et les économies de coûts qui vont avec – en particulier lorsqu’un plafond budgétaire est inévitablement susceptible d’entrer dans le groupe motopropulseur.»

