Christian Horner répond aux attaques “personnelles” de Toto Wolff

in

Le patron de Red Bull, Christian Horner, pense toujours que leurs critiques envers Mercedes et Lewis Hamilton à Silverstone étaient justifiées.

Hamilton et Max Verstappen ont été impliqués dans un accident controversé à Copse lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a éliminé Verstappen de la course et l’a obligé à subir des contrôles de précaution à l’hôpital après un impact 51G avec les barrières.

Red Bull a fermement pointé du doigt Hamilton pour l’accident et a contesté la pénalité de 10 secondes infligée par les commissaires sportifs, dont Hamilton s’est remis pour remporter la victoire.

Les célébrations d’après-course de Hamilton ont également été condamnées par Red Bull, bien qu’il ait été révélé plus tard qu’à l’époque, il ne savait pas que Verstappen avait été contraint de se rendre à l’hôpital.

Horner lui-même a qualifié la victoire de “creuse”, le chef du programme des pilotes de Red Bull, Helmut Marko, souhaitait une interdiction d’une course pour Hamilton, tandis que Jos Verstappen a déclaré que le Britannique aurait dû être disqualifié de sa course à domicile.

Cela a conduit Wolff à affirmer que Red Bull était allé trop loin avec sa critique de Hamilton qui était devenue « personnelle », mais Horner n’accepte pas ce point de vue.

“Je voudrais répondre à certains commentaires que j’ai vus de Toto, qui aurait déclaré que nos commentaires concernant Hamilton ayant causé l’accident étaient” tellement personnels “”, a écrit Horner dans sa chronique sur le site Web de Red Bull.

“J’ai senti que le récit selon lequel Max était” trop agressif “à ce stade était injustifié.

« Je voudrais que ce soit clair. Il s’agissait d’un incident en piste entre deux des meilleurs pilotes du monde. Au moment où vous avez un chauffeur à l’hôpital et que l’étendue des blessures n’est pas encore précisée, que votre voiture a été radiée et que les commissaires ont sanctionné le chauffeur jugé responsable, il est naturel que l’émotion entre en jeu. jouer, pour toutes les personnes impliquées, que vous vous sentiez lésé ou victorieux.

“J’ai également senti que le récit selon lequel Max était” trop agressif “à ce stade était injustifié. Il suffit de considérer le fait que Max n’a aucun point de pénalité sur son permis et n’a été reconnu coupable d’aucune erreur de jugement sur la piste ces dernières années.

“La recrue agressive de 17 ans en F1 Max Verstappen à laquelle Hamilton fait référence n’est pas le Max Verstappen d’aujourd’hui, tout comme Hamilton n’est pas le même pilote qu’il était lorsqu’il est entré dans le sport.

« Les deux pilotes sont bien sûr intransigeants dans leur style de conduite, mais ce sont tous deux des pilotes hautement qualifiés avec une grande expérience.

“La réalité est que Hamilton a rencontré son match dans une voiture qui est maintenant compétitive, et je suis d’accord que les deux pilotes doivent se respecter, mais Hamilton était l’agresseur dimanche.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Quant aux célébrations par Mercedes de la victoire de Hamilton, Horner a admis qu’il était « toujours déçu », tout en qualifiant « d’inimaginable » que les Black Arrows n’aient pas informé Hamilton de la situation de Verstappen après l’accident.

“Je suis… toujours déçu par le niveau de célébrations appréciées à la suite de l’accident”, a-t-il déclaré.

“L’équipe Mercedes était consciente de la gravité de l’accident, Max étant largement signalé comme ayant été hospitalisé et nécessitant des contrôles supplémentaires.

“Il est inimaginable de ne pas informer votre chauffeur de la situation, de plus pour protéger votre chauffeur au cas où il ne ferait pas preuve de la retenue nécessaire pour célébrer, en particulier lorsque c’était à la suite d’un incident pour lequel il a été pénalisé.”

Heureusement, alors que Horner a déclaré que Verstappen “avait l’impression d’avoir fait quelques tours avec Tyson Fury”, le Néerlandais “essayait déjà de ne plus penser à cela et de se tourner vers la Hongrie” lorsque Horner a parlé à son pilote lundi matin.