Christian Horner salue la victoire “la plus dominante” contre Mercedes

Christian Horner a salué la victoire “la plus dominante” de Red Bull de la saison alors que Max Verstappen a remporté la victoire dans le Grand Prix de Styrie.

Jamais l’avantage de Red Bull sur Mercedes en 2021 n’a été aussi marqué que sur le circuit qu’ils possèdent dans les collines autrichiennes, où Verstappen a offert à l’équipe une quatrième victoire consécutive aux dépens de leurs rivaux du Championnat du monde.

Verstappen, qui est parti de la pole position, n’a jamais été sous aucune menace significative à partir du moment où il a quitté la grille, et il a passé le drapeau à damier avec 35 secondes d’avance sur Lewis Hamilton après que le champion du monde ait effectué un arrêt au stand tardif conçu pour remporter le plus rapide genoux.

Hamilton a en effet arraché le seul point disponible pour cette réalisation, mais est maintenant derrière Verstappen par 18 au classement des pilotes.

Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, a dit au Néerlandais de “continuer à tourner la vis” sur la radio de l’équipe sur son tour de piste, puis a salué la “masterclass” de Verstappen alors que l’écart était porté à 40 points sur Mercedes dans le championnat du monde des constructeurs. .

La marge aurait pu être encore plus grande si Sergio Perez avait battu Valtteri Bottas en troisième position, mais le Mexicain a été gêné par un arrêt au stand de 4,8 secondes en raison d’un problème avec le pneu arrière gauche.

Quatre dernières victoires en course : Monaco : Red Bull

Bakou : Red Bull

France : Red Bull

Styrie : Red Bull C’est la première fois à l’ère du turbo hybride que Mercedes en perd quatre d’affilée.#F1 pic.twitter.com/OqZu6DldcV – Planète F1 (@Planet_F1) 27 juin 2021

“Je pense que toute l’équipe travaille extrêmement bien en ce moment”, a déclaré Horner à Sky F1. « Le seul hic que nous ayons eu dans cette course était l’arrêt au stand de Checo.

“Mais à part ça, c’était une performance impeccable, en particulier de Max qui vient de si bien gérer la course. Il a incroyablement bien contrôlé la course et ce fut une masterclass.

« Le seul arrêt était la route la plus rapide pour lui. Nous pouvions voir que les pneus de Lewis commençaient à s’ouvrir, nous en étions conscients, mais la façon dont il contrôlait la course et creusait l’écart, c’était la victoire la plus dominante que nous ayons eu jusqu’à présent cette année contre Mercedes. C’est très encourageant.

Bien que Red Bull se retrouve désormais dans une position de plus en plus forte dans les deux championnats, Horner refuse de se laisser emporter avec potentiellement 15 courses supplémentaires – dont la première aura lieu au même endroit le week-end prochain.

“Vous devez le prendre un jour à la fois dans ce championnat”, a ajouté Horner, qui a vu Verstappen gagner pour la troisième fois lors des cinq dernières courses au Red Bull Ring.

« C’est un si long parcours et nous allons profiter d’aujourd’hui, prendre les leçons d’aujourd’hui et essayer de les appliquer la semaine prochaine. Tout s’est bien passé pour nous aujourd’hui et nous devons juste continuer sur cette lancée.

