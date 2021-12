Christian Horner salue le tour de pole « insensé » de Max Verstappen au Grand Prix d’Abu Dhabi

Christian Horner a décrit le tour de la pole de Max Verstappen à Abu Dhabi comme « absolument fou » et l’un de ses meilleurs de l’année.

Verstappen son rival pour le titre, Lewis Hamilton, s’est dirigé vers les qualifications en tant que favori pour prendre la pole position après avoir dominé confortablement les FP2 et FP3 et semblant généralement plus rapides en termes de qualité.

Cela resta le cas après Q1 et Q2 mais le Néerlandais, aidé par un remorquage de son coéquipier Sergio Perez, s’est finalement assuré la pole avec facilité, dépassant d’un peu moins de quatre dixièmes de seconde le septuple champion du monde en Q3.

C’est un tour qui a époustouflé Horner, le directeur de l’équipe sentant qu’un rythme aussi soutenu était principalement dû à la conduite « folle » du Néerlandais plutôt qu’au sillage qu’il a obtenu.

« Je pense que c’est l’un des meilleurs tours de Max de l’année », a-t-il déclaré à Sky Sports par la suite.

« Le remorquage – même au tour suivant sur lequel nous l’avons fait reculer, il a égalé le temps – le remorquage valait probablement un dixième ou deux, pas une demi-seconde.

« Son dernier secteur, quand on regarde le niveau d’appui qu’il a, est fou. C’est complètement dingue.

Un inconvénient des dernières étapes de la Q3 pour l’équipe était que Lando Norris est allé plus vite que Perez dans son dernier tour, ce qui signifie que le Mexicain commencera la course en P4.

Planter le décor pour dimanche 🙌 #F1pic.twitter.com/wpVEl5s1bP – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 11 décembre 2021

Néanmoins, Horner était très satisfait de la performance de ses deux pilotes, louant la volonté de Checo de faire des sacrifices et de jouer le jeu d’équipe.

«Je pense que Max, il donne tout, il enfonce son cœur. Il a tout jeté lors de cette séance », a-t-il ajouté.

« Je pense que Checo a été un coéquipier dévoué, il a sacrifié un tour optimal pour qu’il donne à son coéquipier cette performance et vous ne pouvez pas demander plus que cela.

« Nous l’avons donc mis en pole. Maintenant, nous devons essayer de convertir cela demain.

Ce n’était pas la séance parfaite pour Verstappen lui-même avec un blocage en Q2 qui a endommagé ses pneus médium et l’a obligé, comme Perez, à revenir en soft pour son dernier tour, ce qui signifie qu’il prendra également le départ de la course sur ce composé. tandis que les Mercs le font sur des médiums.

Bien que ce ne soit pas le plan initial, Horner n’est pas trop inquiet.

« Pour être honnête avec vous, c’était beaucoup 50-50 », a-t-il déclaré.

« Nous en avons discuté ce matin et c’était très 50-50, donc nous ne sommes pas trop contrariés en commençant par les softs. Le médium est un peu plus robuste mais la dégradation en course… ce sera très intéressant de voir comment ça se passe.

« Mais je pense que la position de la piste, en ce qui concerne la dégradation, est cruciale. »