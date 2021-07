Christian Horner se méfie de la “puissante” vitesse en ligne droite de Mercedes

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a célébré une course de sprint parfaitement gérée par Max Verstappen alors qu’il décrochait la pole à Silverstone – mais se méfie de la menace Mercedes.

Le tout premier éditeur de qualifications de sprint est maintenant dans les livres d’histoire, et il montrera Verstappen et Red Bull comme vainqueurs.

Pour la troisième fois cette saison, Verstappen a pris la tête de son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le virage 1, défendant une représaille précoce du Britannique avant de remporter une victoire confortable sur 17 tours.

Et avec cette victoire, Verstappen s’est placé en pole pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant ainsi fin à la séquence de domination de Mercedes samedi à Silverstone.

« Nous avons obtenu notre première pole [here] Je pense que dans dix ans », a déclaré Horner à Sky F1.

« C’est réaliser la pole position d’une manière différente, évidemment dans cette course de sprint, mais c’est la première fois que nous, ou quoi que ce soit d’autre qu’une Mercedes au cours des neuf dernières années, partirons de la pole demain.

« Max a incroyablement bien géré la course, le départ était crucial pour nous. »

Malheureusement, tout n’a pas été positif pour Red Bull, Perez ayant subi une rotation coûteuse qui l’a fait chuter dans la commande.

Perez garderait sa Red Bull hors des barrières après avoir perdu l’arrière, mais avec les vibrations de ses pneus crevés si sévères, Red Bull a été contraint d’abandonner sa voiture pour s’assurer qu’elle est prête à courir demain dans des conditions de parc fermé. actif.

Perez est maintenant prêt à commencer le Grand Prix de Grande-Bretagne à partir de la 20e et dernière place.

“C’est juste dommage que nous n’ayons pas aussi bien réussi à faire monter Checo après ce tête-à-queue à grande vitesse, mais heureusement, la voiture et le pilote vont bien”, a déclaré Horner.

“Il vient de perdre l’arrière de la voiture, il n’y a pas eu de problème majeur, mais cela a mis un énorme plat [on the tyres], heureusement, nous n’avons rien touché.

“Et puis le niveau de vibrations était si élevé, c’est pourquoi nous avons retiré la voiture, cela nous permet ensuite de tout vérifier complètement à temps pour demain.”

Bien que les patrons de la F1 ne voulaient pas que les qualifications de sprint prennent l’allure d’une course à part entière, c’est exactement ce que cela est devenu avec des batailles pour la position dans le peloton.

Et ce que cela a permis à Red Bull de repérer les « forces et faiblesses » de Mercedes, Horner a conclu que les Black Arrows sont plus rapides en ligne droite, tandis que son équipe a plus de vitesse dans les virages.

“Nous savions que Mercedes en particulier était particulièrement forte dans ce premier secteur, donc rester en tête dans la première ligne droite principale allait être extrêmement important pour nous”, a-t-il expliqué.

“Vous pouvez voir les forces et les faiblesses, vous pouvez voir qu’il y avait très peu entre les voitures en termes d’usure des pneus, je pense que nous étions probablement légèrement mieux lotis que Lewis.

“Nous sommes plus rapides dans les virages, ils sont plus rapides dans les lignes droites, c’est juste une façon différente de réaliser le temps au tour mais ils sont puissants en ligne droite, vous pouvez le voir aussi avec le niveau d’aile qu’ils courent.”

Hamilton n’avait pas de réponse pour Verstappen alors que le Néerlandais a remporté la pole position, mais Horner ne pense pas que cette session était un aperçu de ce qui se déroulera dimanche, citant la demande complètement différente sur les pneus une fois que les voitures auront fait le plein.

“Je ne pense pas, ils ont commencé avec une charge de carburant beaucoup plus faible, mettant ainsi plus d’énergie dans les pneus”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si les qualifications de sprint représentaient ce qui se passerait en course.

“Ils commenceront gros et lourds demain, puis le pneu s’entraînera un peu plus facilement dans les virages pour commencer la course.

“Donc ça va être intéressant, ça va être encore plus chaud demain, et nous verrons quel effet cela a sur les choses, mais fantastique de partir de la pole position, super d’obtenir cette toute première victoire, et je pense que c’est super pour le les fans de voir un format de course différent.

