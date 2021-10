Christian Horner se méfie des “grands progrès” de McLaren

in

Avec une victoire de course au tableau et un quasi-accident, Christian Horner estime que McLaren pourrait continuer à prendre des points aux rivaux du titre de F1 cette saison.

Le championnat de cette année a été centré sur Max Verstappen contre Lewis Hamilton, du moins à l’avant, mais derrière eux tout au long de la première moitié de la saison se cachait Lando Norris.

Le pilote McLaren a remporté trois podiums lors des neuf premières courses de cette saison, dont deux l’ont placé devant Hamilton au classement de la course.

Dans les six courses suivantes, McLaren a remporté deux podiums, la seule équipe à marquer un 1-2 cette saison, puisque Daniel Ricciardo a gagné à Monza devant Norris.

Bien que ni Verstappen ni Hamilton n’aient terminé cette course, tous deux avaient été contrecarrés par une McLaren avant leur chute à mi-course, luttant pour passer.

L’histoire s’annonçait similaire au GP de Russie avec Norris devant Hamilton et Ricciardo restant devant Verstappen.

Une averse tardive a changé cette image avec Hamilton remportant la victoire devant Verstappen, Ricciardo quatrième et Norris P7.

“Je pense qu’ils ont manifestement fait de grands progrès cette année, certains circuits sur lesquels ils semblent bien performer et d’autres qui sont plus difficiles pour eux”, a déclaré Horner.

“Lando Norris méritait de gagner la course (en Russie) mais je suis sûr qu’il y aura des circuits d’ici la fin de l’année sur lesquels ils s’en sortiront bien.”

Norris, cependant, ne le voit pas comme ça, craignant que sa victoire perdue au Grand Prix de Russie ne s’avère être sa seule chance cette saison.

“Nous sommes à des kilomètres derrière eux”, a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com à propos de la forme de McLaren contre Red Bull et Mercedes.

« C’est difficile car nous aurions pu obtenir le meilleur résultat en Formule 1 et j’aurais pu gagner une course. Au final, j’ai terminé septième.

“C’est particulièrement difficile parce que j’ai l’impression d’avoir perdu quelque chose et cela me brise le cœur – pas parce que j’ai fait quelque chose de stupide.”

Mais alors que Horner garde un œil sur McLaren, il reconnaît que Mercedes et Hamilton sont la principale menace.

Hamilton compte deux points d’avance sur Verstappen au championnat des pilotes avec Mercedes 33 devant Red Bull.

“Je ne pense pas qu’il y ait de circuits qui se démarquent aussi fortement que la Russie et Monza, mais c’est sûr que Mercedes sera forte”, a-t-il déclaré.

« Ils ont gagné en Turquie l’année dernière, ils seront forts là-bas. Mais ensuite nous commençons à aller à Austin où nous devrions être là ou à peu près. Brésil, Mexique, nous avons toujours été forts.

“On ne sait rien du Qatar, on ne sait rien de Djeddah, puis d’Abu Dhabi, on pourrait dire que c’est 50-50 dans ce qui reste sur la table en ce qui favorise un peu plus une équipe que l’autre.”

