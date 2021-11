Christian Horner se méfie du rythme de Lewis Hamilton, « peut gagner le grand prix »

Passant du fond de la grille à la 5e place en 24 tours samedi, Lewis Hamilton pourrait encore remporter le Grand Prix de Sao Paulo dimanche.

C’est selon Toto Wolff, et même Christian Horner de Red Bull.

Le week-end de Hamilton sur le circuit d’Interlagos n’a pas connu le meilleur des départs, le Britannique s’étant vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir affronté un cinquième ICE.

Cependant, cela est ensuite allé de mal en pis samedi lorsqu’il a été disqualifié des qualifications de vendredi après que les drapeaux DRS de son aileron arrière eurent dépassé l’écart maximum de 85 mm.

Partant des qualifications pour le sprint tout au fond de la grille et pariant sur le doux Pirellis, Hamilton s’est frayé un chemin jusqu’à la cinquième place.

Ce fut une performance impressionnante et un rappel opportun à son rival pour le titre Max Verstappen des raisons pour lesquelles il est sept fois champion du monde.

Son patron d’équipe Wolff, bien qu’il continue de s’inquiéter de la qualification DSQ, dit qu’il se sent au moins un peu plus heureux dans la préparation de la course de 71 tours de dimanche.

« Je pense que nous avons une bonne voiture ici », a déclaré l’Autrichien. « Nous avons parcouru plus de 24 tours et nous n’avons définitivement pas souffert avec les pneus.

« Dimanche, c’est encore un match différent parce qu’il va faire beaucoup plus chaud. Mais au moins, c’est encourageant de voir que nous pouvons dépasser.

P20 👉👉👉 P5@LewisHamilton a fait un show de dépassements samedi !#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi – Formule 1 (@F1) 13 novembre 2021

Mais alors que Wolff est heureux, Horner se méfie.

Le patron de l’équipe Red Bull estime que Hamilton pourrait encore amener Verstappen à la victoire, tel est le rythme de la W12.

Hamilton s’alignera 10e sur la grille en raison de sa pénalité avec Verstappen deuxième. Valtteri Bottas est en pole position.

« Avec la vitesse que Lewis a montré au sprint, il peut gagner le grand prix car il sera difficile de se défendre contre lui à ce rythme », a déclaré Horner à Sky F1.

«Mais bien sûr, nous donnerons tout et ne pouvons contrôler que ce que nous faisons. Nous avons deux points [in the sprint qualifying] et ils sont cruciaux.

Horner a de nouveau soulevé des questions sur la façon dont la Mercedes est capable d’atteindre son rythme supérieur en ligne droite, Red Bull se demandant si l’aileron arrière de Mercedes est légal.

« Nous garderons un œil là-dessus », a-t-il ajouté, « car aujourd’hui, vous pouviez voir que Lewis était dans un autre monde. Je pense qu’il était 27 km/h plus rapide quand il a dépassé Lando Norris. Mais il a fait preuve d’un grand dynamisme.

Le pole-sitter Bottas parie sur son coéquipier pour traverser le terrain.

Il a déclaré à Ziggo Sport : « Ce sera un match différent avec très probablement deux arrêts plutôt qu’un et toutes les températures. Ça va être une journée intéressante.

« Lewis a également atteint une bonne place, donc je suis sûr qu’il va également jouer un rôle. »

Hamilton entame la course de dimanche avec 21 points de retard sur Verstappen dans la course au titre mondial de cette année.