Christian Horner se souvient de sa première rencontre avec Helmut Marko

Christian Horner a raconté comment lui et son partenaire criminel Helmut Marko se sont rencontrés pour la première fois.

Le duo travaille en étroite collaboration au sein de l’équipe depuis plus d’une décennie, avec Horner en tant que directeur d’équipe et Marko en tant que responsable du programme des jeunes pilotes.

Pendant ce temps, ils ont entretenu une bonne relation, mais cette relation n’a pas démarré au mieux, Horner ayant acheté une remorque pour son équipe Arden à l’Autrichien et craignant de se faire arnaquer par lui.

“Quand j’ai commencé cette équipe, je devais acheter une remorque”, a-t-il déclaré sur le Podcast haute performance.

«Et il s’est avéré que cet autrichien vendait une bande-annonce, alors je suis allé à Graz, j’ai vu cette bande-annonce, j’ai rencontré Helmut – je n’avais aucune idée de qui il était, il semblait être un type assez simple de gars – a accepté un prix, et il a dit qu’il le livrerait dans une semaine, mais que cela devait être de l’argent d’avance.

« Alors je suis rentré chez moi et j’ai emprunté de l’argent à la banque. Mon père était absent à ce moment-là, et j’ai envoyé tout l’argent que je pouvais évoquer pour payer cette remorque. Mon père est revenu de l’endroit où il était allé et j’ai dit « j’ai acheté une remorque » et il a dit « super, où est-elle ? J’ai dit ‘eh bien c’est en Autriche’.

« « D’accord, eh bien, quand allez-vous payer pour cela ? » J’ai dit ‘eh bien, j’ai déjà payé pour ça. [He said] « Donc, vous avez acheté une remorque à un type en Autriche que vous venez de rencontrer ? … Vous êtes stupide ? » et soudain j’ai pensé alors oh mon Dieu, mais il avait l’air d’un hétéro.

“La bande-annonce, bien sûr, elle est arrivée, mais c’était ma première interaction avec Helmut.”

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

La paire est ensuite restée en contact, avec Vitantonio Liuzzi, le pilote de Marko, qui a conduit peu après pour l’équipe de Horner.

Finalement, Marko l’a recommandé au fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, qui a tenté sa chance.

“Dietrich a toujours été extrêmement doué pour donner une opportunité aux jeunes”, a ajouté Horner.

“Vous l’avez vu avec le programme junior, dans les académies de football et dans tous les sports auxquels ils participent.

«Il était prêt à prendre un risque. J’avais 31 ans et ils m’ont donné les clés et m’ont dit “continuez”.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook