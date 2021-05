Christian Horner: Sergio Perez n’a pas été empêché de gêner Hamilton

Christian Horner dit qu’il n’a jamais été envisagé de prolonger le premier passage de Sergio Perez au Grand Prix du Portugal pour perturber Lewis Hamilton.

Perez a couru jusqu’au 51e tour sur 66 avec son premier train de pneus moyens et a mené pendant 13 tours après que le trio qui était bien loin de lui – Hamilton, Valtteri Bottas et son propre coéquipier de Red Bull, Max Verstappen – avait fait son pit solitaire. -arrêter.

Le Mexicain, parti quatrième sur la grille, avait perdu du terrain dans la première moitié de la course après avoir été dépassé par Lando Norris.

Mais en tant que vainqueur éventuel, Hamilton, sur des pneus durs beaucoup plus frais, se rapprochait de Perez, certains observateurs ont pensé que Red Bull laissait peut-être le joueur de 31 ans plus longtemps que prévu pour retenir le champion du monde et le repousser. vers la poursuite de Verstappen.

Cependant, avec DRS dans la ligne droite des stands, Hamilton a sans surprise passé dans la Mercedes – après avoir appelé la radio de l’équipe pour obtenir des drapeaux bleus dans la croyance erronée qu’il rodait Perez!

Perez a ensuite opéré des pneus tendres dans le but de marquer le point disponible pour le tour le plus rapide – bien que cela soit finalement allé à Bottas.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, a insisté sur le fait que le plan n’avait pas été de gêner Hamilton, déclarant aux journalistes: «Il était plus concentré sur le fait de vouloir arriver au pneu souple pour avoir une fissure à ce moment-là pour le meilleur tour.

«C’est pourquoi nous sommes restés aussi longtemps. Le pneu souple n’avait pas beaucoup d’autonomie, et bien sûr, si vous en abusez sur un seul tour, cela le rend un peu plus marginal.

«Sergio était dans une sorte de solide quatrième, sans possibilité de rattraper les voitures devant et de dégager les voitures derrière. Nous nous sommes donc dit “d’accord, réduisons le carburant, arrivons à un point où il est raisonnable d’arriver à l’arrivée et faisons une fissure au tour le plus rapide”. »

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Perez a eu quelques premières courses quelque peu in-and-out pour Red Bull, le Portugal étant probablement sa performance la plus constante jusqu’à présent sans vraiment atteindre ce pour quoi il était amené à faire – être au cœur du combat avec les deux Mercedes et Verstappen.

«Je pense qu’il y arrive», a ajouté Horner. “Ici [in Portugal] a été vraiment difficile à cause du vent et ainsi de suite, mais vous pouvez voir que les courses se rassemblent pour lui quand il est dans l’air pur.

«N’oubliez pas qu’il a réussi à passer [Lando] Norris, qui l’avait dépassé complètement hors de la piste.

«Mais une fois dans l’air pur, il effectuait les mêmes chronos que les leaders à certains points et réalisait le tour le plus rapide. Donc, je pense que ça va vraiment ensemble pour lui.

«Je suis content des progrès qu’il fait. Avec plus de temps et d’expérience, tout se réunira pour lui.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook