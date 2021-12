Christian Horner signe une prolongation de contrat de cinq ans avec Red Bull

Helmut Marko a confirmé que Red Bull était en train de conclure un accord pour garder Christian Horner en tant que directeur de l’équipe jusqu’en 2026 au moins.

Parallèlement à cela, Autosport rapporte maintenant que des sources seniors de Red Bull disent que le contrat a déjà été signé, ce qui le maintiendra dans le rôle qu’il occupe depuis que Red Bull est entré en Formule 1 en 2005.

Le directeur de l’équipe a pris le relais alors qu’il n’avait que 32 ans, mais Marko a déclaré que la dynamique de travail entre les deux « fonctionne très bien » et a estimé qu’il était le bon choix dès le départ – malgré le fait que le propriétaire de Red Bull Dietrich Mateschitz ne sache pas qui il était quand il a été amené.

« Christian est le directeur de l’équipe, il est aux yeux du public et je suis plus en retrait », a déclaré Marko dans une interview conjointe avec Max Verstappen sur ServusTV.

«Mais nous coordonnons assez bien les choses, nous fixons la direction de l’équipe, et aussi de notre personnel. Dans les questions politiques, nous parlons généralement la même langue, et je pense que notre succès nous donne raison.

« Dietrich Mateschitz a dit : « Christian qui ? » au début car Christian n’avait aucune expérience en Formule 1.

« Mais je le connaissais déjà de la Formule 3000 et d’autres catégories juniors, et je connaissais ses ambitions et ses compétences. Maintenant, c’est devenu quelque chose de grand.

« C’est un chef d’équipe charismatique qui, d’ailleurs – avant même vous [Verstappen] – était en train de prolonger son contrat jusqu’en 2026.

Parallèlement aux négociations pour maintenir Verstappen dans l’équipe au-delà de la fin de son accord actuel en 2023, Marko cherche également à assurer l’avenir des personnalités seniors pour maintenir la stabilité à la tête de Red Bull.

« Au sein de l’ensemble de l’équipe, ou du moins aux postes les plus élevés, nous voulons avoir de la stabilité pour les années de transition à venir, lorsque la nouvelle réglementation moteur et la nouvelle réglementation châssis entreront en vigueur, afin que nous ayons une équipe solide pour cela. « , a déclaré Marko.

Horner a supervisé l’équipe tout au long de leur succès dans le sport, Verstappen ayant remporté le cinquième titre des pilotes de Red Bull après avoir remporté à Abu Dhabi, que le patron de l’équipe a ensuite qualifié de « plus grande » victoire en titre.