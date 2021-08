Christian Horner soutient l’idée du Grand Prix de Londres

Christian Horner a exprimé son soutien à un Grand Prix de Londres, affirmant qu’il serait “fantastique” pour la ville et la F1.

Les rumeurs d’une course de rue se déroulant dans la capitale anglaise circulent depuis longtemps, le maire de Londres Sadiq Khan ayant récemment déclaré qu’il souhaitait que cela se produise.

“Nous parlons à la Formule 1 et ils sont vraiment réceptifs”, a-t-il déclaré au London Evening Standard.

« La réalité est que le champion du monde en titre est un Britannique. Lewis Hamilton fait honneur à notre nation et au sport, et ce serait formidable d’avoir un Grand Prix dans la capitale, d’avoir Silverstone et Londres au calendrier.

“Je pense que l’année prochaine serait trop tôt, mais j’ai été vraiment impressionné par ceux de la Formule 1 et je suis impatient de l’apporter dès que possible.”

Il semble également y avoir un certain intérêt de la part du sport, et Mercedes Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a précédemment déclaré que, tant qu’il resterait une course à Silverstone, il aimerait en voir une à Londres ajoutée au calendrier.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, veut voir un deuxième grand prix basé au Royaume-Uni… dans les rues de Londres ! https://t.co/CLvwdxfuP8 #F1 pic.twitter.com/ZDexhB6PBd – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 mai 2021

C’est très rare de nos jours que Horner soit d’accord avec Wolff sur quelque chose, mais sur ce sujet il le fait, estimant que l’événement qui s’y est tenu il y a quelques années montre qu’une course serait bonne.

“Nous avons vu lors de l’événement de Trafalgar Square il y a quelques années l’appétit pour la F1 et cela a montré qu’il était possible de fermer le centre de Londres pour organiser un événement”, a-t-il déclaré selon l’Evening Standard.

« Ce serait une publicité fantastique pour Londres et génial de voir et d’entendre des voitures GP dans les rues. Comme pour toutes ces choses, ce n’est jamais simple.

« Le plus important, c’est l’envie. Si le maire veut que cela se produise, si le gouvernement veut que cela se produise et la Formule 1 veut que cela se produise, j’espère qu’il y a suffisamment d’intentions pour que ce ne soit pas irréalisable. »

100 000 personnes ont assisté à F1 Live London en 2017 pour voir des pilotes et des voitures, ainsi que des concerts lors de l’exposition.

Organiser une course dans la ville serait bien sûr une chose différente et beaucoup plus difficile à organiser, mais la Formule E a prouvé que c’était possible, avec le retour de l’ePrix de Londres dans son calendrier cette année.