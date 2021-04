Christian Horner soutient Sergio Perez pour s’améliorer après la course torride d’Imola

Après avoir éprouvé des difficultés dans la course du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Christian Horner affirme que Sergio Perez aura “beaucoup de dimanche après-midi plus forts” devant lui chez Red Bull.

Perez s’était qualifié au premier rang pour la première fois de sa carrière, remportant simultanément la distinction d’être le premier pilote Red Bull depuis Daniel Ricciardo en 2018 à sur-qualifier Max Verstappen sans pénalité.

Au début, cependant, Perez et Lewis Hamilton ont été sautés par Verstappen et le Mexicain est rapidement tombé derrière la Ferrari de Charles Leclerc.

En plus de cela, après avoir été arrêté derrière la voiture de sécurité, il a encouru une pénalité stop / go de 10 secondes après avoir dépassé à tort des voitures pour reprendre sa place.

Alors que les conditions étaient difficiles à Imola, la course de Perez allait encore empirer lorsqu’il se détournait à Villeneuve Chicane après le redémarrage de la course, à la suite d’un drapeau rouge pour la chute de George Russell et Valtteri Bottas.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, était cependant pragmatique à propos du difficile dimanche de Perez.

«Il se passait beaucoup de choses dans la course», a déclaré Horner. «C’était malheureux. C’était dommage parce qu’il a passé un si bon samedi, mais le dimanche ne s’est tout simplement pas passé.

«Je suis sûr qu’il va avoir de nombreux dimanches après-midi plus forts.»

¡Lo que te definir no es lo qué haces, si no la forma en cómo te levantas después de caer! Volveremos más fuertes que nunca @redbullracing 💪 #ChargeON pic.twitter.com/GmPLjdjrsI – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 19 avril 2021

Le conseiller Red Bull, Helmut Marko, n’a cependant pas été aussi indulgent pour la performance de Perez, affirmant que le Mexicain avait eu «une très mauvaise journée avec une mauvaise performance».

Horner pense qu’avoir plus de temps dans la voiture aidera à effacer les erreurs qui ont entravé sa course, c’est la première fois que le joueur de 31 ans conduira sa nouvelle voiture dans des conditions humides – ajoutant que Perez «trouve ses marques». dans l’équipe.

«Je pense qu’il a passé une très bonne journée [in qualifying], il était manifestement frustré de rater la pole », a poursuivi Horner.

«Je pense que c’est juste le temps du siège, des trains consécutifs de pneus qu’il a roulés en qualifications, c’est juste du temps sur le siège.

«Il a fait du bon travail samedi. C’était une course plus compliquée pour lui. Evidemment, l’erreur derrière la Safety Car au début, la pénalité de 10 secondes et puis malheureusement l’erreur derrière les Ferrari au redémarrage.

«C’était dommage car il aurait aussi bien pu monter sur le podium. Frustrant de ne pas l’avoir là-haut, mais il trouve certainement son rythme, trouve ses marques.

«Je suis sûr qu’il va avoir des week-ends beaucoup plus forts à venir.»

