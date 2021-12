Christian Horner suggère que Lewis Hamilton « faisait des bêtises pour le DRS »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a estimé que Lewis Hamilton essayait d’obtenir le DRS lorsqu’il est entré en collision avec Max Verstappen en Arabie saoudite.

Alors que Verstappen ralentissait dans la ligne droite pour permettre à son rival pour le titre Hamilton de prendre la tête, sur instruction de son équipe d’éviter une pénalité, Hamilton a également ralenti, apparemment confus, et a foncé à l’arrière de Verstappen.

Hamilton a subi des dommages à l’aile avant, accusant initialement Verstappen de l’avoir testé sur les freins, bien que Horner ne comprenne pas pourquoi le Britannique avait ralenti plutôt que de dépasser son pilote.

Dans l’esprit de Horner, c’était peut-être parce que Hamilton voulait que le DRS dans la ligne droite défende l’avance dont il hériterait.

« L’incident où Lewis a poussé le dos de Max, ils iront l’expliquer devant les stewards », a déclaré Horner à Sky F1.

«Mais Max essayait de céder la place. Nous avons informé la direction de course que nous allions céder la place et il a décollé – vous pouvez entendre, je pense, que Lewis a décollé.

« Je ne sais pas s’il déconne pour la ligne DRS, mais il était clair que nous cédions la place. »

Mercedes et Hamilton se sont également plaints de ne pas être au courant du plan de Red Bull et Verstappen de céder, ce qui a entraîné la confusion puis la collision.

Mais interrogé à ce sujet, Horner est de nouveau revenu à sa théorie du DRS.

« C’est bizarre parce que Lewis ralentit derrière lui, on dirait qu’il a décollé, donc c’est comme s’il ne voulait pas le dépasser à cause du DRS », a déclaré Horner en réponse à la version des événements de Mercedes.

« Très, très frustrant. Très ennuyant. »

Verstappen a reçu plus tard une pénalité de 10 secondes pour avoir causé cette collision, qui n’a pas eu d’impact sur sa position finale P2.

Mais en plus de cet incident, Verstappen a également reçu une pénalité de cinq secondes en course pour avoir quitté la piste et pris l’avantage au virage 1, encore une fois au combat avec Hamilton en tête.

Et c’était une décision qui, selon Horner, était dure pour son équipe et son pilote.

« C’était une course très difficile à gérer. Je pense que Race Control a également eu du mal avec la quantité de débris et les voitures de sécurité virtuelles, les redémarrages, les voitures de sécurité », a-t-il expliqué.

« Je pense que nous nous sentons durs avec la pénalité de cinq secondes, Lewis a dépassé la vitesse et ils sont tous les deux partis larges, ils sont tous les deux sortis du circuit, tous les deux sont entrés en force.

« C’est l’une des choses sur lesquelles nous avons parlé de« laissez-les courir ». Cela justifie-t-il une pénalité de cinq secondes? Pour moi, je pensais que c’était du côté dur.

Verstappen a finalement laissé Hamilton prendre la tête plus tard dans la course, permettant au Britannique de s’éloigner alors que Verstappen se débattait avec ses pneus.

Mais après avoir impressionné Horner avec sa conduite dans le secteur d’ouverture, le directeur de l’équipe Red Bull n’était pas à l’aise avec l’idée que Verstappen aurait de toute façon été dépassé par Hamilton.

« Le premier secteur appartient au conducteur, et les deux secteurs suivants sont dominés par le moteur », a répondu Horner à cette théorie.

« Donc, tout le monde peut conduire facilement sur les lignes droites, et je pense que ce que Max a pu faire malgré les exigences du secteur 1 était vraiment impressionnant.

« Et c’était notre seule chance de rester devant, si vous regardez la différence de performance autour du tour. C’était remarquable ce qu’il était capable de faire.

« Mercedes avait une voiture incroyable aujourd’hui et je pense que la réalité était qu’ils étaient juste un peu plus rapides. »

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen aurait pu tenir jusqu’au bout ses pneus médium en difficulté, Horner a répondu : « Nous devons voir combien de dégâts nous avons subi à l’arrière de la voiture car c’était un gros vieux coup dans le diffuseur.

« Et puis nous avons vu des coupures sur le pneu au cours des deux ou trois derniers tours, nous voulions simplement le ramener à la maison, sans prendre de risques.

« Il y avait eu suffisamment d’action jusqu’à ce point pour penser que cela ne valait pas la peine d’une crevaison. »