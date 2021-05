Christian Horner sur les limites de la piste et le hurleur de Lewis Hamilton

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a été frustré par les limites de la piste à Portimao, Max Verstappen et Sergio Perez étant affectés.

Définir la fin de la piste et le début du run-off n’est pas nouveau en Formule 1, car le gravier et l’herbe continuent de disparaître, mais en 2021, les limites de la piste ont été un sujet de débat constant. Et cela n’a pas changé au dernier tour à Portimao.

Verstappen a signé le meilleur temps de la Q3, mais il ne lui a pas valu la pole après avoir été supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste. Ensuite, dans le dernier tour du Grand Prix du Portugal, le Néerlandais a également vu le temps le plus rapide qu’il avait réalisé pour la même erreur, et avec lui un précieux point de bonus.

Son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, s’est également retrouvé dans un moment de controverse sur les limites de la piste alors que Lando Norris semblait sortir du circuit pour terminer une passe, mais il n’y avait aucun mouvement dans la salle des commissaires.

Donc, pour Horner, la frustration vient de ce qu’il pense être un manque de cohérence dans la façon dont les limites de piste sont appliquées, bien qu’il soit satisfait du résultat de la course alors que Verstappen a divisé la Mercedes en P2 derrière Lewis Hamilton.

“Eh bien, nous avons réussi à diviser la Mercedes”, a déclaré Horner à Sky F1.

«Vous pouvez voir que c’est très, très marginal. Gains marginaux. Je pense que nous étions meilleurs sur le pneu moyen et Mercedes avait l’air un peu plus fort sur le pneu plus dur aujourd’hui.

«C’était frustrant de ne pas obtenir ce point à la fin [for fastest lap] mais nous allons certainement prendre ça [P2 and P4].

«Les limites de piste sont une pomme de discorde et la cohérence de leur application. Ce championnat reviendra à tous les marginaux. »

Interrogé sur le col de Norris sur Perez, Horner a répondu: «Il s’est fait doubler avec une voiture dépassant les limites de la piste. C’est ce que je dis … on obtient un document de la FIA, ça change du jour au lendemain et l’application de ces [rulings] sont frustrants. Sergio était super frustré par cela.

«Une fois qu’il était à l’écart de la McLaren, son rythme de course était vraiment bon. Nous l’avons empêché de sortir tard pour le mettre sur ce pneu plus souple vers la fin pour tenter le meilleur tour. Il a réussi à l’obtenir, mais de toute évidence, Valtteri a répondu, puis nous avons de nouveau répondu avec Max.

Dans cette course au titre aux belles marges, Imola a vu un voyage coûteux dans le gravier pour Hamilton qui lui a refusé un tir sur le leader Verstappen, et à Portimao, il a de nouveau basculé alors que Verstappen manquait la pole et le point de bonus du tour le plus rapide à cause de ses erreurs.

Horner a toutefois précisé qu’il s’agirait d’un «marathon et non d’un sprint», il se concentre donc sur le fait que Red Bull a menacé Mercedes sur une piste qui, selon lui, favorisait la formation allemande.

«C’est encore au début et nous avons vu Lewis hurler une erreur le week-end dernier de course et il s’en est sorti avec le drapeau rouge, alors oui, ces choses vont arriver», a expliqué Horner.

«Mais je pense que Max entraîne les roues de la voiture et c’est super, super serré entre eux.

«C’est la troisième course et nous n’avons que huit points de retard chez les pilotes? Ce n’est rien. Ce championnat va être un marathon et non un sprint. Nous savions que cette piste allait favoriser Mercedes, donc les pousser et les diviser comme nous l’avons fait est vraiment encourageant. La semaine prochaine sera un autre test décisif. “

