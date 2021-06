Christian Horner surpris par la stratégie moteur de Mercedes

in

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a fait part de sa surprise de voir Mercedes changer ses moteurs en ce début de saison.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui utilisent tous deux des châssis différents ce week-end en France, ont également installé de nouveaux moteurs dans leurs W12 avant la sixième manche du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Mercedes est largement connue pour avoir construit le moteur le plus durable de l’ère turbo hybride, c’est pourquoi Horner a été pris au dépourvu lorsqu’il a appris la nouvelle.

“J’ai été surpris que Mercedes ait changé de moteur si tôt”, a déclaré Horner à Sky Sports.

« Nous n’avons pas vu cela ces dernières années, généralement ils ont duré le plus longtemps. Peut-être qu’ils ont un peu plus de dégradation que prévu. Je ne sais pas, nous roulons selon notre plan.

« La chose la plus difficile à prédire est le nombre de courses que nous aurons dans la saison. Il y a des bosses à la fin de l’année.

La réaction de Horner est intervenue après que Honda a présenté son nouveau groupe motopropulseur en France, un tour plus tard que Mercedes, ce qui pourrait potentiellement avoir un impact si cette tendance se poursuit plus tard dans la saison.

Nous avons passé un bon vendredi et nous nous sommes plutôt bien améliorés au cours de la journée. Sur cette piste ouverte avec des rafales de vent, ce n’est pas facile de boucler le tour, mais nous avons bien terminé la journée. J’ai apprécié mon tour volant 😎 #KeepPushing #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/Fg2lLQ8CWZ – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 18 juin 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

Pendant ce temps, la saga entourant Pirelli et leurs problèmes de pneus en Azerbaïdjan se sont poursuivis, le fabricant de pneus cherchant à s’absoudre de toute responsabilité pour l’incident, affirmant que les conditions de fonctionnement des pneus à l’époque avaient contribué aux accidents à grande vitesse de Lance Stroll et Max Verstappen. à Bakou.

Verstappen n’était pas d’accord avec les résultats de l’enquête de Pirelli, mais les équipes ont reçu l’ordre d’augmenter la pression de leurs pneus ce week-end en conséquence.

Horner a pesé sur le débat, mais a déclaré que Red Bull avait suivi les conseils de Pirelli à chaque instant du week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

“Tout d’abord, nous étions simplement ravis qu’aucun pilote n’ait été blessé la semaine dernière, car il est évident que les accidents sur cette ligne droite avec des murs à proximité ne sont jamais bons à voir”, a déclaré Horner.

“Nous avons pleinement travaillé avec Pirelli et la FIA pour qu’ils essaient de comprendre ce qui s’est passé parce que nous avons travaillé dans le cadre des directives et des prescriptions de Pirelli et ainsi de suite.

« Alors, vous devez vous demander, pourquoi est-ce arrivé ? Le résultat est donc qu’évidemment les pressions se sont accrues. Est-ce que 2 psi est suffisant pour empêcher [that] quelque chose pourrait encore arriver? Je ne sais pas.

« Nous devons évidemment nous appuyer sur Pirelli et son expertise technique. Mais j’espère que nous ne verrons pas d’incidents comme nous l’avons vu de toute évidence en Azerbaïdjan.

Suivez toute l’action du Grand Prix de France avec le live center PlanetF1