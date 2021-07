Christian Horner trouve la McLaren de Daniel Ricciardo “triste”

in

Christian Horner est “triste” que l’ancien pilote Red Bull Daniel Ricciardo ait trouvé la vie difficile depuis qu’il a rejoint McLaren cette année.

Ricciardo a choqué Horner et l’équipe Red Bull lorsqu’il s’est éloigné d’eux fin 2018 pour signer pour Renault, avec l’intention d’être clairement leur pilote numéro un.

Mais après seulement une saison, l’Australien a décidé que McLaren était un meilleur pari et a passé toute la campagne 2020 retardée par la pandémie en sachant que sa deuxième année chez Renault serait sa dernière.

Cependant, jusqu’à présent, le dernier changement n’a pas réussi. Ricciardo a été mis dans l’ombre par son coéquipier qui s’améliore rapidement, Lando Norris, qui a déjà réalisé trois podiums en 2021 par rapport à un meilleur de P6 pour le joueur de 32 ans originaire de Perth.

Interviewé sur le podcast Beyond The Grid, Horner ne se demanderait pas s’il pensait que Ricciardo pensait avoir fait le mauvais choix en quittant Red Bull, mais ne prend aucun plaisir aux difficultés autoproclamées du conducteur à s’adapter à la McLaren MCL35M.

Quant à savoir s’il avait demandé à Ricciardo s’il regrettait d’avoir quitté Red Bull, Horner a déclaré : “Pas tout à fait.

“Quand il a annoncé qu’il quittait Renault, il m’a appelé lors de la fermeture l’année dernière et je me souviens qu’il m’a dit ‘vous pensez probablement que je vous l’ai dit, et oui, vous l’avez fait !’ Mais c’était une décision qu’il sentait qu’il devait prendre à ce moment-là.

« C’est toujours un grand ami de l’équipe, toujours un grand pilote. Je suis triste de le voir avoir les difficultés qu’il a en ce moment, mais je suis sûr qu’il s’en sortira.

Le départ de Ricciardo a ouvert la porte à deux jeunes pilotes Red Bull, Pierre Gasly et Alex Albon, mais après qu’aucun des deux n’ait réussi sa promotion, l’équipe a regardé en dehors de son propre programme de développement et a fait appel à Sergio Perez.

Ce n’a pas été un début parfait pour le Mexicain en tant que coéquipier de Max Verstappen en raison d’une certaine incohérence dans ses performances, mais pour la plupart, cela s’avère réussi – avec Perez remportant le Grand Prix d’Azerbaïdjan et aidant Red Bull à 44 points. en tête du championnat du monde des constructeurs.

“La façon dont il s’est installé, la façon dont il livre, en particulier après sa victoire à Bahreïn l’année dernière, il aurait été très difficile pour lui de ne pas être en Formule 1”, a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull à propos d’un pilote qui avait été largué. par Racing Point au profit de Sebastian Vettel.

« Je pense qu’il apporte une dynamique dans la lutte que nous avons avec Mercedes qui commence à porter ses fruits.

“Vous l’avez vu au Grand Prix de France et aussi en Azerbaïdjan, remportant sa première victoire, donc il est absolument à la hauteur.”

