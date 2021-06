Christian Horner un « sac à vent qui veut juste être filmé »

Les querelles de flexi-wing de la F1 ont augmenté d’un cran avant les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan alors que Toto Wolff a riposté à Christian Horner.

Les chefs d’équipe Mercedes et Red Bull sont impliqués dans un combat de championnat du monde de plus en plus tendu qui a encore un potentiel de 18 courses supplémentaires à disputer.

Mais alors que l’action en piste n’en est encore qu’à ses débuts de la campagne, la joute verbale approche déjà du point d’ébullition avec Wolff décrivant Horner comme un “sac à vent qui veut juste être devant la caméra” lors d’une interview avec Sky F1.

Le problème concerne les règles concernant les ailes flexibles, les deux équipes contestant une partie de la voiture de leurs adversaires.

Au Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton a distingué l’aileron arrière Red Bull, qui, selon lui, profiterait à la RB16B d’environ six dixièmes de seconde par tour à Bakou.

En représailles, Horner et le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, ont pointé du doigt l’aileron avant de la Mercedes W12 qu’ils soupçonnent d’enfreindre les règles.

De nouveaux tests FIA sur les ailes seront introduits à partir du 15 juin, mais la perspective de protestations déposées à Bakou a été évoquée.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Wolff contre Horner ronde 345 : Après que Christian ait dit à Toto de se taire vendredi, Wolff répond : “Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra… il devrait être un peu plus modeste je pense.”#F1 – Planète F1 (@Planet_F1) 5 juin 2021

Vendredi, alors que Wolff prenait du recul par rapport aux médias alors que Mercedes se débattait lors des essais libres, Horner a déclaré: “Je pense que si j’étais Toto, avec l’aileron avant qu’il a sur sa voiture, je garderais ma bouche fermée.”

Maintenant, Wolff a répondu, se référant à Red Bull ayant un « historique de performance » en matière de transgression des règles concernant la flexion des ailes.

“Christian est un peu un coupe-vent qui veut être devant la caméra”, a déclaré l’Autrichien. “Il s’agit d’être percutant – c’est facile d’être percutant quand vous êtes au sommet de la feuille de temps, mais il devrait être un peu plus modeste je pense.”

Lorsqu’on lui a demandé si une manifestation Mercedes était probable ce week-end, Wolff a répondu : « Je pense que le sujet reste ouvert. Le dernier à avoir été sorti sur un flex d’aile avant était Red Bull, je pense en 2014, donc il a un peu d’expérience là-bas. Mais il faut juste faire les choses. »

L’incident auquel Wolff faisait référence était lorsque Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo ont été exclus des qualifications du Grand Prix d’Abou Dhabi 2014 en raison de leurs ailes avant visiblement flexibles, tous deux devant commencer cette course depuis la voie des stands.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !