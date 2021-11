Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’oppose à la suppression des restrictions sur les tests sur banc moteur de la réglementation 2026.

La Formule 1 espère introduire une nouvelle génération de groupe motopropulseur à partir de 2026 qui reposerait davantage sur l’énergie électrique, fonctionnerait avec des carburants durables du côté de la combustion interne et serait également nettement moins chère.

Le plus grand changement convenu jusqu’à présent est la suppression du composant MGU-H des futures unités de puissance.

Red Bull est impliqué dans les pourparlers suite à la formation de Red Bull Powertrains, ce qui a conduit Horner à révéler qu’il y avait encore des pierres d’achoppement.

L’un des principaux, selon lui, concerne les règles sur le temps que les fabricants peuvent consacrer à tester leurs unités de puissance.

Des restrictions strictes sont actuellement en place, mais si la Formule 1 les supprimait et mettait à la place toute cette pression sur le plafond budgétaire pour le contrôler, Horner pense que ce serait une erreur.

« Il y a quelques points ouverts qui doivent être résolus », a déclaré Horner à propos de la future réglementation des moteurs lors d’une conférence de presse.

« Je pense que l’une des choses qui me préoccupe est la suppression des restrictions d’heures de dyno pour le nouveau moteur en 2026 et je pense que ce serait une grosse erreur, donc se fier uniquement au plafond budgétaire est trop de pression sur cet élément du règlements.

« C’est quelque chose qui figurait dans le règlement et qui a été supprimé et qui doit être réintroduit. Je pense que le reste du règlement fait de bons progrès et inévitablement, il y a toujours des éléments qui doivent être nettoyés.

« Mais il y a eu des discussions constructives avec la FIA et j’espère que les questions restantes qui figurent désormais sur une liste relativement courte pourront être traitées avant la réunion du Conseil mondial de décembre. »

Le directeur de course de Ferrari, Laurent Mekies, ne s’attend pas à ce que des règlements concrets et perfectionnés soient signés lors de la réunion du Conseil mondial de décembre, mais espère qu’un « jalon » important aura alors été atteint pour permettre d’autres « itérations » à partir de là.

« Je pense que les discussions ont été très bonnes entre la FIA, la F1, les équipes, les fabricants de PU. Tout le monde essaie de pousser très fort pour obtenir quelque chose pour le Conseil mondial du sport automobile », a expliqué Mekies.

« Je pense que c’est inévitable… vous n’obtiendrez jamais quelque chose que vous considéreriez comme une réglementation terminée pour le moment, mais au moins quelque chose qui constitue une bonne étape sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans les semaines et les mois à venir.

« Je ne pense donc pas qu’il y ait une ligne dure là-bas, je pense que c’est une bonne occasion de mieux définir le chemin et je suis sûr qu’il y aura plus d’itérations après cela. »