Christian Horner: Wolff “ extrêmement désireux de détourner l’attention ”

Christian Horner a déclaré que l’insistance de Mercedes selon laquelle Red Bull serait le favori pour le titre en 2021 était «quelque peu myope».

Mercedes et Red Bull pourraient nous donner quelque chose dont nous rêvions tous: une véritable bataille pour le titre au cours d’une saison complète de Formule 1.

Après une période de tests de pré-saison loin d’être parfaite pour Mercedes, les champions en titre ont tenu à qualifier Red Bull de favori pour l’argenterie.

Mais Horner voit à travers cette étiquette et pense que tout ce que Mercedes essaie de faire est de mettre plus de pression sur Red Bull, ainsi que de détourner l’attention d’eux-mêmes.

“Bien sûr, il est utilisé pour essayer de créer des attentes et de créer de la pression”, a déclaré Horner à Motorsport.com lorsqu’il a été interrogé sur le tag de favoris redouté.

«Bien sûr, Toto essaiera inévitablement d’identifier Red Bull comme le favori afin de créer une impression de devoir courir après et rattraper son retard.

«Mais je ne crois pas que nous soyons les favoris, pour être honnête avec vous. Nous affrontons un sept fois champion du monde consécutif. Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour déterminer les probabilités: ils vous diront qui est le favori.

«Mercedes nous a étiqueté comme le favori, et Toto est évidemment extrêmement désireux de détourner l’attention – mais c’est un peu myope.

«Quand vous regardez, ils sont sept fois champions du monde en titre, ils ont eu un mauvais test. Leur voiture était tout aussi rapide que la nôtre lors de la course à Bahreïn, et les dégradations de leurs pneus semblent très bonnes.

L’un des autres sujets récurrents est la philosophie des voitures à bas râteau contre haut râteau, les nouvelles réglementations aérodynamiques pour 2021 semblant favoriser ceux qui ont ce dernier concept – tout le monde sauf Mercedes et Aston Martin.

Cependant, Horner pense que trop l’accent est également mis sur cette discussion et estime que les changements aérodynamiques peuvent en fait fournir des forces et des faiblesses nouvelles et alternées sur différents circuits entre les voitures.

«Si vous regardez Imola et ignorez Bahreïn, vous diriez que ce n’est pas du tout un problème», a-t-il déclaré.

«Je pense donc que trop d’accent peut être mis sur un élément.

«Comme pour tout en F1, tout fonctionne en harmonie avec tout le reste. Il n’y a pas de balles d’argent, il n’y en a jamais eu.

«Peut-être que sur certains circuits, cela pourrait favoriser une philosophie, mais peut-être qu’un autre circuit pourrait en favoriser une autre. Et si c’est le cas, est-ce une mauvaise chose?

Mercedes et Red Bull se dirigent vers la troisième manche au Portugal avec Lewis Hamilton et Max Verstappen séparés par un seul point au classement des pilotes du Championnat du monde.

