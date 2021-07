Christian Kane taquine la réunion d'”Angel” avec James Marsters z .

Si vous étiez un fan d’Angel à la fin des années 90 et au début des années 2000, vous connaissiez Christian Kane en tant qu’avocat Lindsey McDonald et James Marsters en vampire Spike. Et lorsque vous regardez la moitié arrière de Leverage: Redemption à l’automne, vous les verrez à nouveau ensemble à l’écran.

“C’est drôle parce que j’ai demandé à James de venir faire le [Leverage: Redemption] pilote avec nous et il était – je ne pense pas qu’il va être contrarié – comme tout le monde, très méfiant de COVID à l’époque », a déclaré Kane à TV Insider à propos de son ancienne co-vedette de la série The WB, qui s’est déroulée de 1999 à 2004.

« Alors finalement, quand [this role] est venu, moi et [costar Noah Wyle, who also directed the episode] en parlaient… et il a dit : « Qui avons-nous ? Il avait déjà travaillé avec James. Évidemment, j’ai connu James presque toute ma vie à Hollywood. Et je l’ai appelé et j’ai dit : ‘Comment vous sentez-vous ?’ Et il me dit : ‘J’ai un gros masque à bulles, mec. Je peux prendre l’avion. Nous l’avons donc fait venir par avion et c’était tellement amusant.

Lors de la reprise par IMDb TV du drame policier Leverage (qui a duré cinq saisons de 2008 à 2012), Kane reprend son rôle de frappeur Eliot Spencer. Marsters arrive en tant que guest star, jouant Carl, qui s’en prend aux riches membres d’un country club pour financer une sombre entreprise criminelle.

“C’était une autre sorte d’animosité parce que généralement c’est Spike et Lindsey et j’essaie de le tuer et de lui planter un pieu dans le cœur et il essaie de me mordre”, plaisante Kane. « Et ce n’est vraiment pas si différent. C’est juste beaucoup plus subtil dans cet épisode.

«C’était vraiment amusant de travailler avec l’un de mes plus vieux amis à Hollywood. Les gens voient Spike et ils ont tellement peur de lui quand James lui-même est l’un des acteurs les plus gentils et les plus talentueux. Il apporte tellement à ce personnage. C’était tellement amusant. Nous nous sommes assis là et avons raconté des histoires de guerre, joué de la guitare ensemble. C’était vraiment génial de l’avoir, et je pense que les fans vont adorer ça. Ils vont vraiment adorer voir Spike et Lindsey recommencer, portant des chapeaux différents.

Le producteur exécutif Dean Devlin est d’accord, mais il hésite à révéler quoi que ce soit sur l’épisode lui-même. «Je pense que les fans vont paniquer en voyant à nouveau ces deux gars ensemble à l’écran. C’est tellement amusant et bien sûr, à cause de leur histoire, ils ont immédiatement une alchimie », taquine-t-il. “Je pense que quand les gens voient cet épisode, si vous êtes un fan d’Angel, vous allez flipper.”

Effet de levier : rachat, partie 2, automne 2021, IMDb TV