Christian Klien : “Red Bull ira plus loin que Mercedes pour remporter le titre”

L’ancien pilote Red Bull Christian Klien pense que son ancienne équipe poussera plus fort pour les titres 2021 que ses rivaux Mercedes.

Depuis le début de l’ère turbo-hybride en 2014, et simultanément la domination de Mercedes sur la Formule 1, Red Bull n’avait pas été en mesure de développer une voiture capable de relever un défi pour le titre – c’est-à-dire jusqu’à présent.

Le RB16B a parfois été la classe du terrain, et les performances ont toujours été là pour faire des prétendants au titre Red Bull.

À l’approche du Grand Prix de Belgique, Red Bull a 12 points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs, tandis que Lewis Hamilton de Mercedes a huit points d’avance sur Max Verstappen au classement des pilotes.

Mais quant à savoir quelle équipe poussera le plus fort pour la gloire du titre, en particulier compte tenu de la nécessité de se préparer pour 2022, Klien soutient Red Bull compte tenu du chemin long et difficile qui les a ramenés à cette position.

« C’est assez équilibré, Red Bull est sur un pied d’égalité. Mais ils feront plus pour remporter ce titre mondial que Mercedes », a-t-il déclaré à SPEEDWEEK.com.

« Red Bull traîne Mercedes depuis des années. Vous ne pouvez pas et ne voulez pas manquer cette opportunité.

La façon dont l’image a changé pour Verstappen et Red Bull en l’espace de deux courses était assez spectaculaire.

Après avoir pris contact avec une Mercedes à Silverstone et au Hungaroring, Verstappen est passé de leader confortable à poursuivre Hamilton une fois de plus.

La même chose était vraie pour Red Bull après avoir marqué seulement deux points dans ces courses.

Mais Klien soutient Verstappen pour passer rapidement de ces tours décevants.

« D’une certaine manière, il est plus simple en tant que pilote de course. C’est un pur coureur, il a une méga confiance en lui. Cela l’aidera beaucoup à surmonter les revers et à regarder vers l’avenir », a assuré Klien.

« Il sortira de la trêve estivale encore plus motivé. Et une chose est claire : il restera serré et agressif. Les deux sont sur un pied d’égalité.»

L’approche cool et contrôlée de Verstappen donne l’impression qu’un défi pour le titre est loin d’être une nouvelle expérience, bien que ce personnage ait eu une défaillance momentanée en Hongrie.

Cela est venu après que le sujet des courses de roue à roue avec Hamilton ait été évoqué à nouveau, auquel cas Verstappen a interrompu le journaliste et a lancé une diatribe jurant.

Cela, dit Klien, s’est produit parce que Verstappen et Hamilton veulent juste courir.

« Il ne faut pas oublier l’essentiel, c’est-à-dire la course. Mais Max et Lewis ne font pas ça », a-t-il déclaré.

“Cela les a tellement ennuyés d’avoir une question après l’autre sur Silverstone en Hongrie – ils voulaient juste conduire.”

Les deux semblaient être passés du drame de Silverstone au moment où le GP de Hongrie est arrivé, mais Klien a déclaré qu’un tel incident persiste – et donc cette rivalité restera dans les mémoires parmi les plus féroces comme Ayrton Senna et Alain Prost.

“Je pense que oui. Silverstone restera », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si Verstappen contre Hamilton deviendrait l’un des « duels haineux » de la F1.

« Dans dix ans, quand on parlera de Max Verstappen et Lewis Hamilton, ce sera comme Ayrton Senna et Alain Prost.