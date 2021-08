Christian Klien : Sebastian Vettel a encore la vitesse pour produire des résultats

in

L’ancien pilote Red Bull Christian Klien pense que Sebastian Vettel a toujours ce qu’il faut pour offrir Aston Martin au milieu de terrain.

Le quadruple champion du monde a vécu une année 2020 torride chez Ferrari, sachant avant même le début de la saison qu’il ne serait pas retenu au-delà de cette saison.

Certains s’attendaient à ce qu’il prenne sa retraite, mais il a plutôt signé un contrat de plusieurs années avec Aston Martin, une équipe à la recherche d’un pilote ayant l’expérience du succès pour les diriger vers l’avant de la grille.

Les premières étapes de 2021 ont été difficiles pour Vettel, et bien qu’il ne soit toujours pas revenu à son meilleur niveau, il y a eu de bonnes performances comme sa P2 à Bakou, à Monaco et en Hongrie avant qu’il ne soit disqualifié de la P2 pour une violation d’échantillon de carburant.

Et Klien pense que lorsque Vettel aime sa course et qu’il y a quelque chose à viser, il est toujours capable de solides performances.

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

«C’était des hauts et des bas pour lui. Mais quand il y avait quelque chose à obtenir, il l’a fait », a déclaré Klien en réfléchissant au premier semestre 2021 de Vettel à SPEEDWEEK.com.

«Il se sent plus à l’aise dans l’environnement, vous pouvez voir qu’il en a besoin pour réussir à nouveau. Quand il voit que quelque chose se passe, il livre à nouveau.

« Peut-être qu’il ne peut pas l’appeler chaque week-end de course. Mais c’est aussi moins impressionnant au milieu de terrain. Là, vous pouvez organiser des super courses et vous ne terminez que dixième. Il a toujours l’air brillant à l’avant.

« L’important, c’est qu’il a retrouvé du plaisir et qu’il se sente entre de bonnes mains. Je pense qu’il a toujours la vitesse.

“Sur un tour peut-être pas comme Charles Leclerc, Lando Norris ou Max Verstappen, mais il le fait avec son expérience et son intelligence.”

Après avoir été disqualifié de la P2 en Hongrie, Vettel est revenu à la P12 du championnat des pilotes, bien que son total de 30 points surpasse confortablement le total de 18 de son coéquipier Lance Stroll.

Cela étant dit, Stroll a terminé dans les points à six reprises lors des 11 premiers tours, par rapport aux trois résultats de Vettel dans le top 10.