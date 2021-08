Christian Li, le plus jeune artiste à avoir enregistré “Four Seasons” de Vivaldi, sort son premier album

in

À seulement 13 ans, Christian Li est devenu le plus jeune violoniste à enregistrer professionnellement Les Quatre Saisons de Vivaldi, qui figure sur son premier album, avec le Melbourne Symphony Orchestra, sorti aujourd’hui.

Le violoniste australo-chinois Christian Li est né à Melbourne en 2007 et a d’abord appris un violon à l’âge de cinq ans. Il a attiré l’attention internationale en 2018 lorsqu’il est devenu le plus jeune lauréat du Concours Menuhin, remportant le 1er Prix Junior conjoint à Genève, à seulement dix ans. La performance gagnante de Christian “Summer” des Quatre Saisons de Vivaldi a depuis atteint des millions de vues sur YouTube.

« C’est dramatique, chaleureux et poétique »

Les Quatre Saisons de Vivaldi, un ensemble de quatre concertos pour violon représentant les saisons de l’année, est une œuvre très spéciale pour Christian Li. Il a expliqué : « C’est dramatique, chaleureux et poétique. Je peux utiliser la musique pour raconter l’histoire des poèmes, et c’est en jouant « Summer » que j’ai remporté le Concours Menuhin quand j’avais dix ans, ce à quoi je ne m’attendais vraiment pas !

Le mouvement préféré de Christian est ‘Automne’, en particulier son dernier mouvement. Il a déclaré: «Il y a beaucoup d’action et d’excitation. La musique représente des chasseurs à cheval pourchassant un cerf. Vous pouvez entendre des klaxons, vous pouvez entendre des chiens, vous pouvez entendre des coups de feu, et tous ces effets sont produits sur les instruments.

Le premier album de Christian Li comprend également « Fisherman’s Harvest Song », un air folklorique traditionnel adapté par le compositeur chinois contemporain Li Zili ; “La Ronde des Lutins” notoirement diabolique de Bazzini; ‘Tambourin Chinois’ de Kreisler et ‘Méditation’ de Massanet de Thaïs.

À l’âge de neuf ans, Christian Li a remporté le premier prix dans la catégorie violon du Young Artist Semper Music International Competition en Italie et s’est produit au Carnegie Hall de New York dans le cadre du concert American Protégé Showcase 10th Anniversary. En 2014, il a remporté le premier prix du concours de violon « Golden Beijing » en Chine et en 2013, à seulement cinq ans, Christian a été choisi pour une publicité télévisée en Chine dans laquelle il joue du violon.

Christian Li est le plus jeune artiste à signer chez Decca Classics

Christian Li est devenu le plus jeune artiste à signer chez Decca Classics lorsqu’il a rejoint le label l’année dernière juste après son 12e anniversaire.

Il joue sur le violon ex-Paulsen Guarneri del Gesù de 1737 et étudie à l’Académie nationale australienne de musique à Melbourne. Christian Li s’énerve lorsqu’il monte sur scène et rêve d’être soliste avec les plus grands orchestres du monde.

Le premier album de Christian Li, The Four Seasons, est disponible en streaming ici.

