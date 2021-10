Christian Lundgaard rejoint l’exode européen vers l’IndyCar

Christian Lundgaard, membre de l’académie alpine, est devenu le dernier pilote à quitter la course européenne et à rejoindre l’IndyCar.

La série américaine a attiré de plus en plus de pilotes européens ces derniers temps, avec Felix Rosenqvist, Marcus Ericsson et Romain Grosjean qui ont tous rejoint la grille.

Lundgaard les rejoindra à partir de la saison prochaine après avoir signé un contrat pluriannuel avec Rahal Letterman Lanigan Racing.

Il a fait ses débuts dans la série à Indianapolis en août et dit que c’est alors qu’il a décidé qu’il voulait y courir en permanence.

« Il y a toujours différentes possibilités et différentes options », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Il a été mentionné plus tôt d’aller faire du LMP ou autre, mais pour moi, il s’agit toujours de ce qui est le plus excitant pour moi. Où est-ce que je me sens le plus à l’aise ? Où vais-je profiter le plus de ce que je fais ?

« Quand j’ai fait la course ici, c’est ce que j’ai le plus apprécié. Je n’ai pas autant apprécié un week-end de course que celui-là depuis des années, sauf évidemment quand vous passez un très bon week-end dans tout ce que vous faites et que vous gagnez et dominez.

« Venir pour un week-end de course et en profiter m’a tellement surpris. Donc à partir de là, c’est ce vers quoi je voulais personnellement aller, et à la fin nous avons fait que ça marche, donc je suis heureux que nous soyons ici maintenant.

« C’est une toute nouvelle étincelle qui vient de se déclencher en moi, et je voulais continuer avec ça. »

🚨NEWS🚨 Christian Lundgaard rejoindra RLL dans le cadre d’un accord pluriannuel. Nous avons hâte de voir ce que tu pourras faire pendant une saison complète d’#IndyCar après ta performance à @IMS, Christian ! ?? PLUS : https://t.co/dTKi8DF81H @lundgaardoff 🇩🇰 pic.twitter.com/6HlUJC8w6j – Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) 20 octobre 2021

Il y a tout juste un an, beaucoup s’attendaient à ce que le Danois passe bientôt à la Formule 1 plutôt que plus tard étant donné qu’il fait partie de la Alpin académie et impressionnait en Formule 2, remportant deux victoires et six podiums au cours de la saison 2020.

Cependant, il y a peu de place sur la grille actuelle et ses luttes en 2021 n’ont pas aidé sa cause, les autres juniors alpins Guanyu Zhou et Oscar Piastri étant plus impressionnants.

Il admet que son rêve était d’être en F1, mais pense qu’il n’a pas eu de chance avec le timing.

« Mon rêve en tant qu’Européen a toujours été d’aller en F1, mais nous savons aussi qu’il y a 20 voitures et 20 pilotes », a-t-il déclaré.

« S’ils performent au niveau que l’équipe veut, ils ont toujours le siège et ainsi de suite. Il est donc très difficile pour les jeunes conducteurs d’entrer sans le financement adéquat, sans les bons résultats.

« Tout est une question de timing. Regarde Oscar [Piastri], il est en tête du championnat, et que va-t-il faire pour l’année prochaine ? Les places sont prises.