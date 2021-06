Christian McCaffrey est-il le premier choix dans les ligues Yahoo, CBS et ESPN ? 10z viral

Entamant maintenant sa cinquième saison dans la NFL, le porteur de ballon des Carolina Panthers Christian McCaffrey cherchera une saison de rebond en 2021. Largement considéré comme le choix général du consensus n ° 1 dans les classements et les repêchages du football Fantasy l’année dernière, McCaffrey n’a joué que trois matchs en raison d’une blessure. Cependant, il est toujours en tête des repêchages sur Yahoo, ESPN et CBS malgré sa campagne criblée de blessures en 2020. Avec des inquiétudes concernant sa durabilité, la question demeure : McCaffrey mérite-t-il sa position au sommet des repêchages de football Fantasy 2021 ?

Profil de production de Christian McCaffrey

Du point de vue de la production, McCaffrey détient toujours la couronne en tant que long métrage d’élite de la NFL. Les Panthers ont facilité McCaffrey au cours de sa saison recrue de 117 courses en 2017. À partir de là, il a éclipsé 1 000 verges au sol et 100 attrapés lors des saisons consécutives en 2018 et 2019. McCaffrey’s 2019 a été l’une des meilleures saisons jamais produites par un revenir. McCaffrey s’est précipité pour 1 387 verges et 15 touchés en 287 courses tout en ajoutant 116 réceptions pour 1 005 verges et quatre touchés. Il a même passé 11% de ses clichés dans la fente ou à l’extérieur en 2019.

McCaffrey a joué sur 91,3% et 93,4% des snaps, respectivement, en 2018 et 2019. Alors qu’il n’est apparu que dans trois matchs l’année dernière, McCaffrey a touché le ballon 26, 22 et 28 fois dans ces matchs. Il a également joué sur 97%, 64% et 71% des snaps malgré des blessures dans les deux derniers. Cependant, les Panthers n’ont pas fait grand-chose pour réduire leur profondeur de demi offensif derrière McCaffrey cette intersaison. Mike Davis est parti pendant l’agence libre, et l’équipe n’a ajouté qu’une recrue Chuba Hubbard le jour 3 du repêchage de la NFL. Sans autres options viables, McCaffrey semble susceptible de gérer une autre charge de travail énorme.

En creusant dans les spécificités de la charge de travail, McCaffrey a traité 93 % de tous les porteurs de porteurs de ballon et 94 % de tous les objectifs de porteur de ballon en 2019. Cette charge de travail massive comprenait également 80,6 % des tâches de la zone rouge de la Caroline. Il gère déjà un rôle à trois et sur la ligne de but et a montré sa capacité à dominer toutes les phases du jeu.

Indicateurs d’efficacité

Bien que McCaffrey ait reçu une charge de travail énorme, il a également excellé du point de vue de l’efficacité. McCaffrey a forcé 49 plaqués manqués et marqué 13 courses de plus de 15 verges en 2019. Les deux se sont classés dans le top 10. McCaffrey a également enregistré 1,76 verges par course de route, une autre note d’efficacité dans le top 10 en regardant le jeu de réception. En fait, ses 1 005 verges recevant le cinquième rang de tous les temps pour les demis offensifs en une seule saison. De plus, ses 116 réceptions en 2019 et 107 réceptions en 2018 se classent au premier et au deuxième rang des réceptions en une seule saison de tous les temps parmi les demi offensifs. L’efficacité et le volume jouant en sa faveur, McCaffrey a facilement mérité le premier choix au classement général l’an dernier.

Attentes du Fantasy Football 2021

Mais comment McCaffrey sera-t-il utilisé à l’avenir ? En dehors de la décision de la Caroline d’ignorer le poste de demi offensif, McCaffrey bénéficiera enfin des avantages du coordinateur offensif Joe Brady. Lors de sa première saison en tant que coordinateur offensif, Brady a contribué à la saison en petits groupes de Davis, qui l’a vu attraper 59 passes pour 373 verges. Même en revenant aux jours LSU de Brady, Clyde Edwards Hélaire a capté 55 passes pour 453 verges. Cette infraction a également produit une année de carrière à partir de Nounours Bridgewater. Alors que les Panthers chercheront à réhabiliter le statut de Sam Darnold, La capacité de Brady à concevoir des lancers à pourcentage élevé pour son appelant au signal est également de bon augure pour McCaffrey.

Le long de la ligne offensive, les Panthers semblent également s’être améliorés. Ils ont perdu les souvent blessés Russell Okung, mais ils ont aussi ajouté Cameron Erving et Pat Elflein pour la profondeur. De plus, ils ont passé un troisième tour sur BYU Brady Christensen et un choix du jour 3 sur un garde de 350 livres de l’Alabama Deonte Brown. Avec Taylor Moton sur l’étiquette de franchise, cette unité a encore des points d’interrogation majeurs. Cependant, ils semblent faire des progrès dans la bonne direction.

Résultat final

Quant à la saison de football fantastique 2021, McCaffrey prétendait déjà être à 100% chez OTA. À moins qu’un porteur de ballon n’émerge des profondeurs, McCaffrey semble susceptible de gérer une autre énorme charge de travail pour les Panthers. Alors que la ligne offensive laisse des questions et le projet des Panthers pour seulement 7,5 victoires sur divers paris sportifs, l’utilisation d’élite de McCaffrey en tant que récepteur justifie une sélection au sommet des brouillons. McCaffrey continue de détenir le titre en tant que premier choix global du consensus de 2021

