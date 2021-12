Christian McCaffrey est l’enfant d’affiche pour pourquoi les équipes de la NFL ne devraient pas payer les porteurs de ballon

Christian McCaffrey est l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Un joueur transformateur qui peut renforcer la confiance d’un quart-arrière en ayant une menace énorme sur les routes courtes. Un joueur dont la capacité de double menace déplace des chaînes et dont la vitesse peut briser d’énormes touchés apparemment de nulle part. Christian McCaffrey ne peut faire aucune de ces choses s’il n’est pas en bonne santé.

Lundi, les Panthers de la Caroline ont placé McCaffrey sur la liste des blessés pour la deuxième fois en 2021, mettant cette fois fin à sa saison. C’est la deuxième année consécutive que le porteur de ballon termine sa saison en raison d’une blessure, et cela marque la plus grande leçon de la NFL moderne : vous ne payez pas les porteurs de ballon.

Les Panthers ont choisi de prolonger le contrat de McCaffrey plus tôt, après son évasion de calibre MVP 2019 qui l’a vu gagner plus de 2 300 verges de mêlée et a marqué 21 touchés. Alors que les fans étaient certainement ravis de voir le porteur de ballon enfermé dans un accord à long terme, il y avait une certaine appréhension à l’idée de signer un rusher pour une extension de 64 millions de dollars sur 4 ans. Je mentionne cela pour dire que nous ne jouons pas à l’histoire révisionniste ici, les gens craignaient de faire sombrer une grande partie du plafond salarial de l’équipe dans une position qui s’est complètement éloignée de la fonction phare, et malheureusement pour Carolina, ces craintes se sont réalisées.

Ce n’est pas seulement McCaffrey, il est simplement l’exemple le plus prononcé. Ezekiel Elliott a signé une prolongation de six ans avec les Cowboys en 2019, et il franchira à peine 1 000 verges au sol cette saison si son rythme se maintient. Les Broncos ont investi beaucoup d’argent dans Melvin Gordon, et il n’a pas réussi à se précipiter pour 1 000 verges au cours de chacune des deux dernières années. Dalvin Cook au Minnesota, une autre prolongation, un autre blessé au dos qui n’atteindra pas ses 1 553 verges au sol d’il y a un an. Alvin Kamara, extension de gros budget de la Nouvelle-Orléans – 530 verges de verges affectées par des blessures en conséquence.

Pas besoin d’être un génie pour voir ce modèle. Équipe après équipe se brûle en s’engageant envers les demis. Ce serait une chose s’il n’y avait pas de talent, s’il s’agissait des seuls bons porteurs de ballon de la ligue. Le problème est le suivant : en 2021, la moitié des meilleurs joueurs du poste étaient au sous-sol.

Comparaison RB 2021

Rang de précipitation Nom de l’équipe Rushing Yards TD Cap Hit Rookie Contract? Rang de précipitation Nom de l’équipe Rushing Yards TD Cap Hit Rookie Contract? 1 Jonathan Taylor Colts 1 205 14 1,8 millions de dollars 2 Derrick Henry Titans 937 10 13,5 millions de dollars 3 Joe Mixon Bengals 924 11 8,1 millions de dollars 4 Nick Chubb Browns 867 6 4,7 millions de dollars 5 Dalvin Cook Vikings 773 4 5,1 millions de dollars 6 Ezekiel Elliot Cowboys 720 8 6,8 millions de dollars 7 Antonio Gibson Washington 712 5 1,1 $ MA 8 Najeh Harris Steelers 708 5 2,4 $ MA 9 Elijah Mitchell 49ers 693 4 705 $ KY 10 James Robinson Jaguars 654 7 781 $ KY

Oui, certains des joueurs que j’ai mentionnés, les porteurs de ballon trop payés, figurent sur cette liste. Ce n’est pas le propos. Le problème est de savoir à quel point leur salaire à la production est prononcé, par rapport à ceux des accords de recrue. Derrick Henry, aussi incroyable soit-il, vaut-il vraiment 12 millions de dollars de plus qu’un Antonio Gibson ? Dalvin Cook (qui, il faut le préciser, a atteint une casquette fulgurante en 2022) vaut-il cinq fois celui d’Elijah Mitchell ou de James Robinson ?

Nous ne voyons tout simplement pas de hausses de production proportionnelles au salaire du poste de demi offensif par rapport aux autres. Il ne s’agit pas de comparer Tom Brady et Sam Darnold, c’est beaucoup plus granulaire. Allez plus loin dans la liste des meilleurs RB et vous trouverez plus de recrues qui surpassent celles des extensions à gros budget. Le retour sur investissement du running back est vraiment, vraiment mauvais, mais les équipes continuent de les signer pour de gros contrats.

Ce qui rend cela difficile à concilier, c’est que les demi offensifs méritent leur argent. Tous les joueurs devraient être payés, et les dos, sans aucun doute, subissent le plus d’abus dans une équipe. C’est pourquoi leur taux de blessures est élevé, leur carrière courte, et tout cela en supposant qu’ils n’ont pas été épuisés à l’université avant de se rendre dans la NFL. Il est donc étrange de défendre pourquoi un poste ne devrait pas être payé pour son travail acharné, mais c’est aussi l’état de la ligue en ce moment.

Alors, qu’est-il arrivé au demi offensif moderne ? Il y a certainement une part de vérité dans l’idée que la NFL a rendu les passes beaucoup plus faciles à marquer, et par conséquent, il est moins important de les régler sur le terrain. Cependant, il est également possible que nous assistions simplement à une évolution du sport qui se serait naturellement produite.

L’idée des 30 porteurs d’un porteur de ballon moderne mettant toute une infraction sur leur dos est devenue similaire à l’exécution d’une infraction de la NBA par un grand homme sculptural qui ne peut pas tirer en dehors de la peinture. Cela ne le coupe plus. Le seul véritable retour en arrière que nous voyons dans la ligue est Henry, qui est dans une ligue à part s’il est en bonne santé, mais le plus souvent, nous voyons des arrières se voir demander d’être des récepteurs hybrides. Ces offensives plus légères et plus athlétiques sont ce qui prospère actuellement dans la NFL, et le sous-produit en est que nous avons de plus petits porteurs de ballon qui privilégient la vitesse à la puissance. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que ces petits joueurs sont naturellement moins durables, et nous constatons par conséquent d’énormes niveaux de blessures aux dos hybrides dans la NFL.

En plus de ce changement, nous voyons de plus en plus d’équipes de la NFL adopter des philosophies offensives universitaires. Cela rend les jeunes quarts plus efficaces que jamais, ce qui a pour effet d’avoir des quarts plus nombreux et meilleurs dans la NFL que jamais auparavant. Si vous remontez une décennie en arrière, nous n’avions que 10 quarts à lancer pour plus de 4 000 verges. En 2021, nous sommes sur le point d’en avoir 13, avec une poignée de plus à seulement quelques gros matchs d’atteindre également la marque – et cela s’adapte à une saison de 16 matchs comme nous sommes habitués. Au bas du spectre, cette même saison 2011 a eu huit partants qui n’ont pas atteint les 3 000 verges par la passe. Cette année? Deux. L’enfer, même Darnold, qui était sur le banc il y a un mois, serait sur le rythme pour 2 888 verges – cela l’aurait placé 21e dans une ligue il y a dix ans.

Donc, ce que nous avons, c’est la tempête parfaite. Plus de passes, une ligue changeante, des demis offensifs recrues prouvant qu’ils peuvent être aussi efficaces que les meilleurs vétérans, et plus de blessures. Il est extrêmement difficile de justifier qu’une équipe ouvre son portefeuille et se sépare de beaucoup d’argent pour un porteur de ballon.

Que ce soit une leçon pour les Giants, qui doivent prendre une décision sur Saquon Barkley, ou Houston avec David Johnson, ou les Buccaneers avec Leonard Fournette. Quelle que soit la production, peu importe à quel point il peut être difficile de retirer le BandAid pour les fans, la re-signature d’un retour à un énorme contrat est extrêmement dommageable pour votre franchise. Faites travailler ces éclaireurs, investissez du temps dans le repêchage et trouvez le prochain Jonathan Taylor. Ce n’est pas si difficile, et les statistiques le prouvent.