Christian Nodal a répondu à ceux qui critiquent sa fréquentation avec Belinda – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La star de la région mexicaine Christian Nodal a envoyé un message à ceux qui critiquent sa fréquentation avec la chanteuse et mannequin Belinda. Ceci après il y a quelques semaines, l’interprète a assuré que le bonheur de leur relation lui a coûté l’inspiration d’écrire des chansons «blessées».

Depuis son compte Twitter, le chanteur de Bottle after Bottle a demandé à ses followers de cesser de souhaiter que leur relation se termine pour qu’il puisse revenir composer des tubes déchirants, tels que les célèbres singles Goodbye love et They ne vous disaient pas mal.

«Arrêtez de me souhaiter de finir pour avoir des chansons de chagrin. S’ils marchent en pleurant et en pleurant avec les petits rouleaux que je fais sans me faire mal », a déclaré le chanteur, qui a demandé à ses fans de soutenir la relation pour éviter un cœur brisé: “Mieux vaut prier pour son bien afin que cela n’arrive jamais et que personne ne me tue.”

CAPTURE: Twitter / @ elnodal

Et est-ce que le chanteur originaire de Caborca, à Sonora, est extrêmement heureux après Il est retourné en Espagne pour rencontrer sa petite amie après de courtes vacances au Mexique, pour rendre visite à sa mère dans le cadre des célébrations de la fête des mères.

Hier, Christian a publié une petite vidéo de la réunion tendre et a montré à quel point il aime sa petite amie bien-aimée: “Tu es ma maison. Je t’aime et tu m’as manqué comme un fou»A écrit le jeune homme de 22 ans pour accompagner la vidéo dans laquelle l’entraîneur de La Voz Senior s’endort dans les bras du chanteur.

Ce moment a représenté un grand soulagement pour Nodal, qui a exprimé il y a quelques jours que la séparation de son partenaire avait causé des ravages dans son cycle de sommeil, provoquant une insomnie sévère qui l’a privé de sommeil pendant plus de 100 heures.Jouer

“A partir de 120 heures, je pense que je ne pourrais dormir que 18 heures … espèce de salaud”, il a écrit il y a quelques jours sur son compte Twitter. Cela a provoqué des doutes chez ses followers et avant ses commentaires, Nodal a préféré expliquer pourquoi il dormait si peu d’heures en cinq jours environ.

«J’avais l’habitude de ne pas dormir à cause du travail mais maintenant c’est la dépendance, si je ne dors pas avec mon partenaire, l’anxiété ne me laisse pas seule, et les choses laides qui vont de pair“A conclu le chanteur, qui a reçu des conseils différents de ses fans, allant du thé à la prière.

Avec cette démonstration d’affection sincère, le couple a étouffé les rumeurs selon lesquelles la relation avait pris fin. Cependant, Nodal a exprimé à plusieurs reprises les dommages que la relation avec Belinda lui a laissés et qui lui ont valu des critiques de la part des fans. Avec ce tweet, le chanteur de Sonora a demandé à ses fans de l’aider pour pouvoir écrire (Capture: Twitter)

Un exemple de ceci est un Tweet qu’il a écrit à la mi-avril dans lequel il a déclaré qu’il ne pouvait plus composer de chansons «blessées»: «Je n’avais jamais autant lutté pour composer blessé. Raconte-moi tes histoires pour voir si quelque chose sort“, A demandé le chanteur de la ranchera à ses fans.

A la demande, les followers ont aidé le chanteur et ont commencé à lui raconter leurs histoires de chagrin pour aider à la composition du nouvel album de Christian et ont même reçu l’une ou l’autre blague des internautes: “Carnal, avec moi tu écris un album complet»A déclaré un utilisateur.

Après la participation de ses followers, le chanteur a remercié quelques jours plus tard sur son compte Instagram avec une photographie dans laquelle il a rappelé que grâce à eux, le nouveau matériel record sur lequel il travaillait.

Source: Infobae