Christian Nodal commente s’il sera père avec Belinda – El Sol de México

L’engagement surprenant entre Christian Nodal et Belinda a déclenché plusieurs rumeurs sur la relation du couple. Le coût extravagant de la bague que le chanteur a offerte à sa compagne, la proposition qui a eu lieu en Espagne et une éventuelle paternité des deux.

Lors d’une conférence de presse qu’il a donnée à Monterrey, qui a débuté 80 minutes après le rendez-vous, le chanteur a été interrogé sur les rumeurs d’une éventuelle paternité avec Belinda. A quoi il a répondu : “Je vais être papa très bientôt, mais avec un nouvel album qui va sortir bientôt.”

Le chanteur de 22 ans a déclaré qu’il n’envisageait pas pour l’instant d’avoir d’enfants avec le chanteur, car il apprécie son engagement. «Mon partenaire et moi voulons faire les choses étape par étape et bien faites. Nous venons de nous fiancer, le mariage continue et après en avoir profité un peu en ce moment si déjà un bébé ».

Ce que je t’assure, c’est que tu veux devenir dans quelques années : « A 24 ans, je dois déjà être père. J’aimerais avoir environ cinq enfants ».

La bague de fiançailles a été offerte par Christian Nodal à Belinda en Espagne, car après cinq tentatives pour vouloir se fiancer, c’était l’endroit où l’opportunité s’est présentée.

«Pour le Nouvel An, j’avais déjà quelque chose de bien préparé, mais ma famille est tombée malade de Covid et cette idée est morte. Et en Espagne j’attendais que quelque chose de sympa se passe, elle avait déjà fini d’enregistrer sa série et je l’ai célébré pour elle. Et tout est arrivé de nulle part, c’était comme une fête et puis c’était super romantique, avec des pétales et toutes ces choses que les femmes adorent. Et ce fut un moment inoubliable ».

Sin embargo no todo fue felicidad, ya que el cantante tuvo que aguantarse los nervios que lo traicionaron en un par de ocasiones: “Tengo un video pero creo que ese nunca va a salir a la luz, porque yo decía (con voz entrecortada): ‘Tu veux te marier avec moi?’ En larmes”.

Interrogé sur la date du mariage avec Belinda, Nodal a expliqué qu’ils n’avaient toujours pas de date, puisque l’agenda des deux chanteuses est compliqué. « Elle doit continuer à filmer sa série. Et je dois continuer ma tournée, sortir de la musique. Elle envisage également de sortir de la musique. Il faut équilibrer les horaires, donc il n’y a pas de date ».

Sur l’endroit où le mariage aura lieu, Christian Nodal a partagé qu’ils ne sont pas encore clairs, mais ils ont déjà quelques idées : « J’aime vraiment la plage, la ville. Je ne sais pas où ce serait mais je sais que ce sera un mariage qui nous comblera à la fois elle et moi ».

Christian Nodal a également évoqué le coût de la bague de fiançailles, qui selon le cabinet Angel City Jewelers a une valeur proche de 60 millions de dollars, ce qui a suscité la polémique sur les réseaux sociaux.

“C’était quelque chose qui me dérangeait un peu, car l’important n’était pas le coût de la bague, mais que je l’aime. Et tant que je peux lui donner le meilleur, pour moi, elle est ma reine. Et je crois que ce que je donne personne n’a le droit de commenter. Nous travaillons tous pour faire ce qui nous rend heureux ».

Il y a quelques jours, Lupillo Rivera a partagé sur ses réseaux sociaux qu’il avait couvert le tatouage de Belinda qu’il s’était fait sur le bras. Alors à un moment donné, Nodal a été interrogé à ce sujet, auquel il a répondu : « Chacun fait ce qu’il veut de son corps. Et bien, les tatouages ​​me rendent heureux. J’ai toujours tatoué des choses qui me rendent heureux et l’important c’est que l’homme soit heureux”.

Christian Nodal entame aujourd’hui une série de cinq concerts à guichets fermés dans le parc Fundidora, ce qui signifie le redémarrage des concerts en face à face à Monterrey. “Je n’en ai jamais eu cinq à guichets fermés d’affilée et je suis reconnaissant de pouvoir venir partager un peu de l’énergie que la vie me donne.”

