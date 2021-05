Christian Nodal confirme qu’il était fiancé à Belinda – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Belinda et Christian Nodal sont actuellement l’un des couples les plus connus au milieu de l’émission, et peu de temps après que leur romance se soit fait connaître, ils n’ont pas hésité à le montrer sur les réseaux sociaux.

C’est désormais le chanteur qui a révélé à ses followers sur Instagram qu’il s’était fiancé à Belinda, après les reportages qui ont circulé dans la presse spécialisée.

“Mesdames et messieurs … Belinda Peregrin Schull vient de faire de moi l’homme le plus chanceux du monde”, a écrit l’interprète de ‘De Los Besos Que Te Di’.

Nodal a joint une photo dans laquelle il apparaît avec la chanteuse et elle porte sa bague de fiançailles à la main gauche.