Christian Nodal dévoilerait tout dans un nouveau sujet : “S’ils savaient”

Christian Nodal semble avoir tout son répertoire musical prêt, au milieu de la controverse avec Belinda, le “sonorense” a surpris avec de nouvelles paroles via la plateforme YouTube, l’une des plus récentes : “S’ils savaient“semble révéler plus que prévu.

Une nouvelle vidéo de Christian Nodal circulant sur la populaire plateforme vidéo serait la meilleure partie du “auteur-compositeur-interprète“pour révéler une partie de leurs expériences avec le”pop star“notamment ces dernières semaines.

Les controverses ont gardé le “Nodeli“sur la cible de l’actualité de la spectacle et cette nouvelle lettre qui émerge va déchaîner plus de soupçons.

Ils disent que je te laisse partir, qu’il y en a des millions comme toi, que je ne pense même pas à te poser la question que dicte mon cœur, et ils disent que tu m’aimes juste pour quelques choses… si voitures, et si bijoux’ et si vous téléchargez des photos seules Je n’apparais jamais dans vos histoires, on l’entend dans les premières strophes de la chanson.

Les “mexicain régional“Il a déclaré à plusieurs reprises que ce sont ses déceptions constantes qui l’ont inspiré à créer des chansons à succès, celles qui ont fait nodal chrétien l’un des plus grands représentants de ce genre.

En écoutant les lignes suivantes de la chanson du natif de Caborca, laisse entendre qu’il n’est pas intéressé par les mauvais commentaires qu’il reçoit sur ceux qui l’auraient mis en garde contre leur relation. Se pourrait-il que le jeune Nodal essaie de dire quelque chose avec la récente première ?

Des hits comme “Down here”, “A B0rrach0 is born”, “Ils ne t’ont pas mal dit“,” Te raté “,” Dis-moi comment tu veux “,” Bouteille après bouteille “,” Des baisers que je t’ai donnés “, parmi tant d’autres font partie du répertoire du talentueux compositeur, Christian Jesús González Nodal.

Le jeune auteur-compositeur-interprète, 22 ans, qui a eu une relation amoureuse intense de 13 mois avec l’artiste espagnol, “mexicain nationalisé“Il cachait ses photographies avec le chanteur, déclenchant une véritable agitation qui a depuis donné lieu à diverses versions.

Des “ruptures”, des “stratégies publicitaires”, un “contrat sur le point d’être conclu” à la suggestion d’un “mariage en Espagne”, sont quelques-unes des polémiques les plus fortes qui tournent autour du “anciens juges de La Voz“.

Le duo romantique formé par Christian Jesús et Belinda Peregrín, a de nouveau fait un voyage à Disney, à l’occasion du récent anniversaire de l’actrice et chanteuse, le “Nodeli”, ils se sont fiancés le 25 mai de cette année.

Selon les rapports, González Nodal, a dépensé une fortune entre le bijou d’engagement évalué à plus de 3 millions de dollars et le grand dîner qu’il a organisé pour surprendre l’éminent représentant du genre pop.