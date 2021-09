Christian Nodal en mode ‘Toxic’ avec Belinda sur le Billboard 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Belinda et Nodal étaient le couple du moment aux Billboard Latin Music Awards 2021. Et les célébrités ont ébloui depuis leur arrivée. Pour beaucoup, c’était spectaculaire de les revoir ensemble, ceci au milieu des querelles qu’il y avait à propos d’une supposée rupture amoureuse. Tout était-il positif ? Bien que Nodal ait dédié un discours à sa bien-aimée et qu’ils soient inséparables, les utilisateurs des réseaux sociaux ont assuré que le chanteur régional mexicain était devenu « jaloux ». Est-ce vrai?

Que s’est-il passé? Belinda et Nodal sont apparus éblouissants aux Billboard Latin Music Awards 2021. Ensemble, ils ont démenti les rumeurs qui circulaient autour de leur histoire d’amour, puisque plusieurs ont assuré que le couple avait pris fin, car ils n’étaient plus suivis sur les réseaux sociaux.

Nodal a-t-il joué dans une scène de jalousie envers Belinda?

Bien que tout semblait être positif, la vérité est que plusieurs internautes ont rapporté que pendant son passage sur le tapis rouge, Nodal est devenu « jaloux » de l’accord qu’un journaliste avait passé avec Belinda.

Et c’est que dans le clip – dans lequel ils soulignent que Nodal était jaloux – on voit le couple marcher à leur arrivée quand soudain un journaliste de Telemundo les salue. Cependant, le salut effusif est allé à Belinda et ils se sont même embrassés sur la joue.

“Quelle beauté, je ne peux pas y croire. Hé, ils sont magnifiques », a déclaré le journaliste, puis a crié et a embrassé Belinda sur la joue.

Eh bien, et vous? », a répondu Belinda.

“Heureux de vous voir ensemble, vous commencez une tournée, comment vous sentez-vous, excité, ainsi qu’une belle femme à vos côtés”, a interrogé le journaliste Nodal.

“Très bien, Dieu merci, après merci que ce covid nous ait eu sans avoir de concerts”, a déclaré Nodal.

Quelques instants plus tard, le journaliste de Telemundo a posé une autre question à Belinda. Elle a souligné qu’en tant que bonne petite amie, elle accompagnait Nodal lors de cette soirée importante.

“Vous êtes une icône de la musique latine et sans aucun doute vous deviez être à un événement comme celui-ci…”, a commenté le journaliste.

Finalement, le journaliste leur a demandé de profiter de la nuit et les a remerciés pour la courte conversation. Cependant, c’est Nodal qui a répondu et non plus Belinda.

“Merci, merci, merci beaucoup que Dieu vous bénisse”, a dit au revoir Nodal.

Bien que la scène pour beaucoup était normale. Pour beaucoup d’autres, ils ne l’ont pas fait, car ils ont souligné que l’inconfort de Nodal avait été remarqué, ce qu’ils ont traduit par une «scène de jalousie». Et est-ce que le célèbre avait l’air plus sérieux que la normale et a même laissé tomber son téléphone portable lorsque Belinda a salué le journaliste.

“” Le TOXIQUE “, ” Vous ne pouvez pas être plus jaloux ” ; “Nodal a l’air jaloux haha ​​​​et comment Belinda le regarde quand le journaliste la salue”; « Nodal ne pensait pas que cela touchait Belinda de voir son expression » ; “Je pensais que seul j’avais deviné la jalousie de Nodal s’il était dans ce plan de et ce q pète pourquoi tant de baiser”; “Nodal est devenu jaloux, son visage ne laisse place au doute” ; “Cristian n’est bien sûr pas jaloux du chauffeur car il sait que Belinda l’aime super”; “Jaloux? Où hahahaha » ; “Oui, le Nodal était inconfortable”, a lu entre les réactions.

Informations du millénaire