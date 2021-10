Christian Nodal et Belinda arrivent à la télé : « Si Nos Dejan » | Instagram

Christian Nodal et Belinda Ils s’apprêtent à débuter ensemble sur le petit écran, le couple du moment que leurs fans appellent « Le Nodéli« Ils mettront en musique l’histoire d’amour : « Si Nos Dejan ».

Christian Nodal et le «pop star« Ils ont gagné l’affection du public et des abonnés sur les réseaux sociaux, leur renommée a été si grande que maintenant leur voix sera la mélodie qui accompagne le mélodrame qui sera présenté en première sur Las Estrellas le 1er novembre.

La production viendra du bras de Televisa et réunira le talent des voix de la mexicain régional et entrez dans un drame qui racontera une histoire d’amour qui aura plusieurs obstacles à surmonter.

nodal chrétien et sa fiancée seraient les élus pour mettre la chanson en musique, sachant que le couple a inspiré tout le monde avec leur romance qui « est restée debout » depuis août 2020.

Enfin, les fidèles adeptes du duo qui composent le «Sonora« Et la « princesse de la pop », elles pourront profiter de leurs voix du lundi au vendredi en soirée.

C’est jeudi dernier qu’a eu lieu la présentation officielle du roman produit par Carlos Bardasano, qui a également expliqué les raisons pour lesquelles il a choisi Christian Jesús Gónzález et « l’actrice Netflix ».

Sera le compositeur de « Ils ne vous ont pas dit de mal », etc., qui, avec sa belle et talentueuse petite amie, le « femme d’affaires« , qui a également réalisé son plus récent clip vidéo » La Sinvergüenza « , interprétera le thème principal de l’histoire.

L’interprète de « Adiós Amor » et la star d’origine espagnole se sont rencontrés dans l’une des éditions précédentes de La Voz, date à laquelle ils ont commencé une romance au milieu de diverses controverses.

Il est connu par la plupart de la grande polémique que l’annonce des fiançailles des deux personnages a déclenchée, qui a jusqu’ici navigué dans une mer de doutes.

Une forte pression des commentaires négatifs ont été quelques-uns des revers que le « anciens juges de La Voz« Ils ont dû affronter un peu plus d’un an de relation et cela les a même amenés à s’éloigner des réseaux sociaux pour une courte période.

« Un amour impossible? »

« Si Nos Dejan, c’est une histoire d’amour qui va à l’encontre de tout et de tous, il nous a donc semblé que personne ne pouvait mieux illustrer la situation que la chanson du maestro José Alfredo Jiménez », a expliqué Carlos Bardasano, producteur exécutif du roman.

Pour cela, ils ont considéré que pour cette version nouvelle et contemporaine, Christián Jesús González Nodal et aussi «actrice de télévision», Deux grands de la musique et le couple le plus populaire, seraient les idéaux pour participer au thème principal.

Après avoir joué pendant 14 mois de relation et un « engagement » à la porte qu’ils ont officialisé le 25 mai, aujourd’hui « Beli » et Nodal lancent l’un des projets qu’ils avaient prévu.

Il faut dire que si vous ne pouvez pas attendre la première, vous pouvez également écouter la chanson enregistrée avec leurs voix via les plateformes numériques.

Ce seront Mayrín Villanueva et les acteurs Alexis Ayala et Marcus Ornellas, les personnages qui mènent cette histoire.

En plus de nombreuses autres personnalités de l’environnement de l’émission qui insuffleront un air de jeunesse à l’histoire qui sera présentée en première à 21h30.