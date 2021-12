Christian Nodal et Belinda font leurs débuts Déguisés au cinéma ? | Instagram

Christian Nodal et Belinda ils vont au cinéma seuls pour la première fois et laissent tout le monde surpris après que l’interprète de « musique régionale » y ait assisté déguisé.

le chanteuse, Christian Nodal et Belinda ils ont décidé d’aller dans une salle de cinéma pour profiter du film « Spiderman ».

nodal chrétien Il a figuré dans l’une des vidéos qu’il a partagées à partir de son compte Instagram et a montré son costume de Spiderman. Le « Le fiancé de Belinda« , accompagnait le matériel d’un message dédié aux Espagnols.

Devinez où je vais… Le meilleur couple pour toujours et à jamais. @belindapop

Christian Nodal et Belinda font leurs débuts Déguisés au cinéma ? Photo : Capture Instagram

L’interprète de « Au revoir mon amour« , il a montré sa tenue intégrale d’un placard dans l’enregistrement qu’il a partagé il y a 20 heures sur son compte officiel, qui cumule aujourd’hui 7,9 millions de followers.

Dans une autre des vidéos, le « Sonora« figure très proche du « Mexicain naturalisé », de la salle de cinéma, où ils s’apprêtaient à profiter du nouveau film « Spider-man New Home », qui est déjà dans les salles.

Le « compositeur » apparaît le visage couvert par le manteau du déguisement tandis que « Beli« faire un des signes du personnage avec la main

Notre première fois au cinéma, vous pouvez lire le message accompagnant la description, suivi d’un emoji cœur.

« Le Nodéli« Ils sont l’un des couples les plus acclamés sur Instagram, l’un des plus controversés au milieu de l’émission et aussi l’un des plus aimés du public, depuis qu’ils ont fait connaître leur relation, ils ont reçu de vives critiques.

Malgré cela, Christian Jesús González Nodal a été critiqué et a même défendu sa fiancée contre eux ainsi que contre ceux qui ne croient pas en leur relation.

Il n’a pas fallu longtemps aux fans du duo romantique pour partager leurs réactions, et surtout leurs meilleures ondes, notamment pour la prochaine étape qu’ils s’apprêtent à vivre, en rejoignant bientôt leur vie.

Selon les dernières rumeurs, les célébrités, qui ont annoncé leurs fiançailles le 25 mai, via un post Instagram, prépareraient leur prochain lien.

Le « ancien juge de La Voz« , présenté sur une couverture récente du magazine Who avec Belinda Peregrín Schüll, dans laquelle ils ont anticipé certains détails de leurs projets futurs et du grand événement dans lequel Nodal cherche à réaliser un beau mariage et ainsi dorloter l’interprète de « Belle trahison ».