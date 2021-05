Christian Nodal et Belinda: officiellement fiancés

. Christian Nodal et Belinda

Au cours de la semaine, le chanteur mexicain Christian Nodal et son partenaire sentimental actuel ont fait la couverture de toute l’actualité, en raison de leur dernier événement annoncé via leurs réseaux sociaux, qui a choqué leurs followers.

Le chanteur de musique régional mexicain a fait connaître au monde entier à travers deux photos publiées sur son compte Instagram officiel, que sa petite amie, également la chanteuse mexicaine Belinda, a donné le «oui» à sa demande en mariage.

«Mesdames et messieurs … Belinda Peregrin Schull vient de faire de moi l’homme le plus chanceux du monde.» A écrit la chanteuse dans le corps du message, accompagnée d’une photo où le couple est vu en train de s’embrasser.

L’annonce, une heure seulement après sa publication, comptait déjà près d’un million de «J’aime» et plus de 18 000 commentaires.

De leur côté, le couple de la chanteuse pop a également exprimé leur bonheur à travers leur compte sur leur Instagram: où ils ont partagé la même photo que leur fiancé avec un message qui disait: «Une image en dit plus que mille mots… La femme plus heureuse monde »et en moins de 40 minutes, près de 600 000 personnes ont réagi à sa publication.

De même, son fiancé, Nodal, a répondu dans les commentaires «Je t’aime de ma vie, future épouse». A quoi je l’interprète, elle ne pouvait s’empêcher de réagir avec un “futur mari !!!” accompagné de nombreux emojis.

La demande d’un coup de main était à Barcelone

La proposition de faire de Belinda un partenaire dans sa vie a été faite par le chanteur après avoir été devant les tribunaux pendant neuf mois, et le site choisi pour la proposition était un restaurant exclusif dans la ville de Barcelone, appelé «Salvaje», qui appartenait à la célèbre star du football Lionel Messi. Cet endroit était fermé au public, pour être utilisé uniquement pour le couple, et dont Christian Nodal est présumé payé environ 25 000 milliers d’euros pour sa réservation, selon Milenio.

Les photographies du moment romantique du couple montrent une décoration du lieu avec un éclairage orange, il est donc présumé qu’il s’agissait de bougies ou de projecteurs tamisés, de même qu’un chemin de pétales de rose menant à la table est visible.les amoureux ont bavardé, et le programme «Ventaneando» précisait également que le menu choisi pour le dîner aurait été de la nourriture japonaise.

Le compte Instagram Cris Gove – Event Designer, a partagé les détails de la décoration. Vous pouvez voir la vidéo ici ou dans cet article.

Il faut noter que l’interprète de “Adiós Amor” avait déclaré de sa propre bouche à Infobae Mexico depuis le 31 mars dernier qu’il voulait faire de Belinda son épouse. «Je veux me marier maintenant, mais je ne sais pas si je vais sortir vivant cette année. Je ne sais pas si les zombies ou les extraterrestres viendront en premier. ” a exprimé le chanteur.

La bague de fiançailles spectaculaire

La bague de fiançailles est captivante et a attiré beaucoup d’attention pour être une bague de petits diamants incrustés autour d’un diamant taille émeraude de 12 carats. Le bijou a été acquis chez Angel City Jewelers, situé à Los Angeles, en Californie, pour une somme de 3 millions de dollars. La maison de joaillerie était chargée de féliciter le couple via Instagram, avec la même image publiée par les fiancés, et dans laquelle ils ont publié les détails de la bague.

TRÈS CHER! 😱 La chanteuse régionale mexicaine #ChristianNodal a dépensé pour une bague en diamant taille émeraude de 3 millions de dollars que #Belinda a reçue. 📸 ♥ ️ Toutes nos félicitations! 🥳🎉 pic.twitter.com/5J6trspDrD – Actualités (@NoticiaInfoMx) 26 mai 2021

«Félicitations à @nodal & @ belindapop… pour une vie pleine de bonheur. Diamant taille émeraude de 12 ct… évalué à plus de 3 millions de dollars », lit-on dans la publication, accompagnée d’une vidéo montrant comment l’alliance est composée.

La réaction de la mère de Christian Nodal

Selon Milenio, la mère de Nodal n’a à aucun moment douté de l’amour que son fils et Belinda se professaient l’un pour l’autre. Dès le début, les deux familles ont soutenu le couple. Ceci malgré le fait qu’il a été dit que ce n’était qu’un coup de publicité des deux pour élever la cote de l’émission de téléréalité à laquelle ils ont participé au début de leur fréquentation.

Ainsi, avec la publication que le couple a faite annonçant leur futur mariage, l’une des expressions d’affection les plus importantes s’est jointe aux centaines, celle de Silvia Cristina Nodal Jiménez, qui ne s’est pas réservée d’exprimer dans les réseaux toute l’émotion qu’elle lui apportait. la nouvelle que sa belle-fille Belinda deviendrait un membre de plus de son noyau familial.

«Ma famille s’agrandit! Vivez ce moment très spécial de votre engagement au maximum, recevez un gros câlin de nous tous qui vous aimons tant et que Dieu continue à bénir votre relation comme elle l’a été jusqu’à présent. 💍🤍 », a écrit la mère de Nodal à côté d’une image dans laquelle les futurs maris s’embrassent.

