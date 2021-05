Christian Nodal et Belinda ont une réunion romantique

Il y a quelques jours, le couple a dû se séparer pour des raisons familiales, alors que le chanteur se rendait au Mexique le jour de la fête des mères, pour célébrer sa mère. Cependant, Nodal, 22 ans, a clairement indiqué sur Twitter que sa petite amie lui manquait et qu’il ne pouvait pas dormir sans elle.

«J’avais l’habitude de ne pas dormir à cause du travail mais maintenant c’est la dépendance, si je ne dors pas avec mon partenaire, l’anxiété ne me laisse pas tranquille, et les choses horribles qui vont de pair», dit-il. Christian il y a des jours.

Belinda et Christian Nodal. (Instagram / Christian Nodal.)

Maintenant, le calme est revenu car selon les mots de l’interprète de «Bouteille après bouteille», il est retourné chez lui, lorsqu’il s’est retrouvé avec la femme qu’il aime.

«Tu es ma maison. Je t’aime et tu m’as manqué comme un fou », a écrit le jeune homme pour accompagner la vidéo dans laquelle on voit l’entraîneur de La voz senior endormi dans les bras de son copain.