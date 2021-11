Christian Nodal et d’autres artistes sont menacés de mort par des « narcomantes » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

« Evidence de sang versé » est l’une des phrases qui apparaissent dans les narcomantes qui ont été placées sur les ponts et les routes principales de Metepec.

Les messages intimidants seraient destinés aux artistes et aux participants à la foire Metepec dans l’État de Mexico.

Les banderoles sont attribuées à un groupe criminel du Michoacán et leur apparition a alarmé les automobilistes et les piétons.

Quels artistes se produiront à la foire à laquelle se réfèrent les narcomantes ?

Pendant la foire, des artistes tels que Pancho Barraza, Cristian Nodal, Alfredo Olivas, Julión Álvarez et au théâtre du village Yuridia, La Adictiva, entre autres groupes, se produiront selon l’agenda officiel.

Tous les artistes qui allaient se produire à la foire de Metepec sont informés : de ne pas se présenter, pour éviter l’effusion de sang innocent, y compris le leur », peut-on lire dans le narcomanta.

Après le retrait des bâches, une opération coordonnée par les autorités de sécurité publique a été menée pour localiser d’autres points de la zone urbaine avec plus d’entre eux.

