Christian Nodal et le groupe MS lancent La Sinvergüenza C’est comme ça que ça sonne !

in

Christian Nodal crée officiellement “La canaille“, une collaboration dans laquelle sa voix talentueuse l’unit au groupe”MME“de Sergio Lizarraga, le même que celui depuis l’après-midi du mardi 23 septembre, peut être entendu sur la plateforme YouTube.

A cette occasion, le “mexicain régional“Christian Nodal a enfin réalisé un rêve de plus de ses followers lorsqu’il a fait un nouveau duo et cette fois il l’a fait au bras des membres du célèbre groupe Mazatlan, le groupe MS.

“Je sais que je ne suis pas le premier à inventer l’histoire

Que le cœur était brisé en mille “…

“Parlons du coupable

Cela a fait quelque chose d’impardonnable

Celui qui dort tranquillement “…. s’entend dans les premières strophes qui composent la nouvelle chanson.

C’était mardi dernier lorsque la nouvelle a circulé sur divers réseaux sociaux et Christy Nodal elle-même, mère de “compositeur“qui a également fait passer le message à tous ses followers sur la nouvelle chanson, qui sera sûrement un grand succès pour les figures marquantes de la musique régionale.

Nous sommes ici à Miami et nous sommes plus que ravis de ce grand duo, vous ne pouvez pas le manquer, première mondiale ce jeudi 23 septembre sur Telemundo aux Billboard Awards 2021 : “La Sinvergüenza”, a réitéré la mère de Nodal, via Instagram.

Depuis la plateforme Youtube, mardi dernier, la vidéo des nouvelles paroles a circulé et dans laquelle elle a confirmé l’heure et la date de sa sortie, afin que les abonnés soient au courant de ce moment.

Il ouvre dans 5 heures, le 23 septembre à 18h30, annonce l’image qui anime le nouveau clip vidéo.

De la même manière, dans l’application vidéo, d’autres enregistrements des moments que l’auteur-compositeur-interprète de diverses chansons ont circulé tels que “Adiós Amor”, “Ils ne t’ont pas mal dit“,” Au revoir Amour “, ” Des bisous que je t’ai donnés ” parmi tant d’autres, partagés avec les membres du groupe.

Il convient de mentionner que le originaire de Caborca, Sonora, s’est rencontré aux Billboard Awards d’où, avec les membres du groupe, il a lancé la nouvelle chanson.

Le fils aîné de Silvia Christina Nodal Jiménez et Jaime González, à leur 22 ans Il a sorti de grands succès et interprété plusieurs duos avec des personnalités importantes, de David Bisbal, Reik, Sebastián Yatra, à Alejandro Fernández, pour n’en nommer que quelques-uns.

Enfin et après un certain temps sans nouveau matériel le “ancien juge de La Voz”, sa voix rejoint désormais celle du célèbre groupe Mazatlan, qui renvoient leurs initiales « MS » à leur lieu d’origine et ont acquis une grande notoriété grâce à des chansons telles que « La couleur de tes yeux », entre autres.