Christian Nodal explose sur les réseaux sociaux et est désormais interdit – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Furieux et frustré, Christian Nodal s’est montré avec la société Universal Music pour ne pas être parvenu à un bon arrangement pour le renouvellement/annulation d’un contrat dont il souhaitait en réalité se libérer depuis longtemps.

Cette situation a maintenant sa musique dans les limbes et, pire encore, l’artiste a de sérieux problèmes juridiques.

Mais pourquoi le problème s’est-il développé ?

1.- Nodal exprimait ses désaccords avec la maison de disques depuis un certain temps, allant même jusqu’à dire publiquement qu’il avait une « relation toxique ».

« Je fais de la musique pour le cœur, pas pour des chiffres ou des modes », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

« Ne me dites pas de mettre de la nitro pour avoir de la musique que, pour ma part, tout est prêt de uuuuh. Il faut dire à la maison de disques de s’y mettre », entre autres tweets.

2.- L’interprète de « Bouteille après bouteille » s’est assis pour négocier avec les représentants d’Universal Music, mais n’est pas parvenu à un accord concernant le renouvellement du contrat mais n’a pas non plus obtenu sa liberté immédiate.

3.- Agacé, le personnel de Nodal a annoncé prématurément et indiscrètement qu’il était déjà avec une autre entreprise, avec laquelle il travaillait sa nouvelle chanson. Le problème, nous disent les proches de l’artiste, c’est qu’il a toujours un contrat en cours avec Universal Music qu’il est obligé de remplir et qu’il refuse.

4.- Face à cette situation, l’Association mexicaine des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, qui regroupe les maisons de disques du pays, a adressé une lettre d’avertissement aux hommes d’affaires et aux artistes, afin qu’ils s’abstiennent d’embaucher, divulguer, fabriquer, distribuer, commercialiser, exploiter et/ou vendre tout type d’enregistrement sonore de Christian Nodal et que tout doit être consenti par Universal.

L’avertissement s’adresse à toutes les plateformes, telles que YouTube, Spotify et Amazon, Google, parmi bien d’autres, aux chaînes de télévision telles qu’Azteca et à toute fenêtre de diffusion de sa musique, ainsi qu’aux promoteurs qui l’embauchent, tels que Ocesa et Live Nation. .

« Vous êtes informé qu’Universal Music Group México SA de CV a déposé des mesures perpétratives contre JG Music SA de CV, Silvia Cristina Nodal Jiménez, Christian Jesús González Nodal, également connu sous son nom de scène Christian Nodal, Jesús Jaime González Terrazas, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga et/ou Banda de Sergio Lizárraga connue sous le nom de Banda MS Operadora de Centros de Espectáculos SA de CV (Ocesa), Live Nation Entertainment, Inc., Promotodo México SA de CV, Producciones Landon SA de CV, Sony Music Entertainment México SA de CV, Sony BMG Music Entertainment México SA de CV, The Orchard ”.

La lettre désigne des individus, comme Belinda Peregrín Schüll, la fiancée de Nodal et qui intervient dans la vidéo que son petit-ami a réalisée avec MS.

« A Belinda Pellegrin de s’abstenir de réaliser, produire, exploiter, promouvoir, commercialiser, diffuser ou enregistrer tout clip vidéo, vidéogramme, phonogramme, enregistrement sonore avec la performance solo et/ou conjointe du futur prévenu Christian Nodal »

5.- Maintenant, les artistes qui l’avaient envisagé dans leurs prochains concerts et dans les enregistrements de leurs albums doivent maintenant le « désinviter » et arrêter toute collaboration que Nodal fait indépendamment jusqu’à ce qu’ils résolvent leurs différends avec leur maison de disques. Il ne reste que les matériaux que j’avais déjà enregistrés pour Universal.

Nodal, 22 ans, a commencé sa carrière en 2016 ; Depuis ses débuts, il s’est rapidement positionné comme l’un des représentants les plus jeunes et les plus prometteurs du genre régional mexicain dans l’industrie musicale. En seulement cinq ans, il a sorti quatre albums, reçu des prix tels que le Latin Grammy et le Billboard, et compte 8,8 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube.

